Кременчуг

Где завтра в Кременчуге не будет света

Сегодня, 18:01 Просмотров: 776

 

Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор

6 марта в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Зинаиды Тулуб, 2-34;
  • ул. Парковая, 4-8;
  • ул. Новомежевая, 3-6;
  • пер. Фруктовый, 24-32;
  • пр. Парковый, 4-8.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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