Медики Кременчука, які отримали службові квартири, зможуть приватизувати їх через 10 років

Під час вручення документів у мерії лікарі розповіли, чому вони вирішили обрати таку професію і саме місто Кременчук
12 квітня від час засідання виконкому міський голова Віталій Малецький вручив ордери на службові квартири п'ятьом кременчуцьким медикам та подякував їм за те, що лікують кременчужан та рятують їм життя.
Квартири, які отримали медпрацівники, перейшли до комунальної власності міста в якості відумерлої спадщини. За умови, якщо лікарі відпрацюють 10 років у медичній галузі міста, вони зможуть це житло приватизувати та стати його власниками.
Віталій Малецький під час вручення документів попрохав лікарів розповісти про те, чому вони вирішили обрати таку професію і саме місто Кременчук.
Лікар-анестезіолог дитячого відділення анестезіології та інтенсивної терапії Кременчуцької міської дитячої лікарні Павло Петренко (йому видали ордер на однокімнатну квартиру житловою площею 11,02 кв. м):
Сімейний лікар амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №5 Центру ПМСД №3 Наталія Щербина (отримала однокімнатну квартиру житловою площею 14,6 кв. м):
Лікар-патологоанатом патологоанатомічного відділення лікарні «Придніпровська» Лілія Томах (житиме в однокімнатній квартирі житловою площею 17,2 кв. м разом з сином):
Лікар-інфекціоніст чергового інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Олександр Харченко (двокімнатна квартира житловою площею 28,3 кв. м для нього, дружини та доньки) розповів про свою роботу:
Лікар-інфекціоніст інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Віктор Снітко житиме у трикімнатній квартирі житловою площею 40,5 кв. м з дружиною-медиком та двома дітьми: