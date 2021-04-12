Медики Кременчука, які отримали службові квартири, зможуть приватизувати їх через 10 років

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Під час вручення документів у мерії лікарі розповіли, чому вони вирішили обрати таку професію і саме місто Кременчук

12 квітня від час засідання виконкому міський голова Віталій Малецький вручив ордери на службові квартири п'ятьом кременчуцьким медикам та подякував їм за те, що лікують кременчужан та рятують їм життя.





Квартири, які отримали медпрацівники, перейшли до комунальної власності міста в якості відумерлої спадщини. За умови, якщо лікарі відпрацюють 10 років у медичній галузі міста, вони зможуть це житло приватизувати та стати його власниками.





Віталій Малецький під час вручення документів попрохав лікарів розповісти про те, чому вони вирішили обрати таку професію і саме місто Кременчук.





Лікар-анестезіолог дитячого відділення анестезіології та інтенсивної терапії Кременчуцької міської дитячої лікарні Павло Петренко (йому видали ордер на однокімнатну квартиру житловою площею 11,02 кв. м):





- Прийшов в медицину по стопах батька. Батько теж медик, я змалечку по лікарнях – і захотілося також були лікарем. Вчився у Полтаві, часто бував у Кременчуці, місто сподобалося і вирішив тут залишитися, – Павло додав, що пропрацював 8 місяців після закінчення інтернатури.





Сімейний лікар амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №5 Центру ПМСД №3 Наталія Щербина (отримала однокімнатну квартиру житловою площею 14,6 кв. м):





- Навчалася в Харкові, проживаю недалеко від Кременчука. Хотілося покращувати медицину нашого міста, тому залишилася тут.





Лікар-патологоанатом патологоанатомічного відділення лікарні «Придніпровська» Лілія Томах (житиме в однокімнатній квартирі житловою площею 17,2 кв. м разом з сином):





- Я закончила Харьковских медуниверситет, работала в Харькове. Три года назад переехала в Кременчуг и, соответственно, осталась здесь, – Лілія пообіцяла пану Малецькому, що залишиться і надалі працювати у нашому місті.





Лікар-інфекціоніст чергового інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Олександр Харченко (двокімнатна квартира житловою площею 28,3 кв. м для нього, дружини та доньки) розповів про свою роботу:





- Я якраз після доби чергування, то важко. Дякую вам за матеріально-технічну базу, є чим лікувати, – звернувся він до мера. – Пацієнтів дуже багато, берем тяжких. Колектив дуже гарний, зарплата радує.





Лікар-інфекціоніст інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Віктор Снітко житиме у трикімнатній квартирі житловою площею 40,5 кв. м з дружиною-медиком та двома дітьми:





- Закінчив Українську стоматологічну академію, працював з 2007 року в Кобеляцькій центральній районній лікарні інфекціоністом. Поступила інформація, що у лікарню інтенсивного лікування потрібні інфекціоністи та рентгенологи. Дружина в мене рентгенолог, і ми скористалися цією можливістю, тому що бачимо своє майбутнє у Кременчуці.