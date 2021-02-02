У 2021 році 10 медиків Кременчука отримають службові квартири

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У 2020 році кременчуцьким лікарям надали 10 квартир

У 2021 році 10 медиків Кременчука отримають службові квартири. Про це розповів директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа під час підведення підсумків роботи міської медичної галузі за 2020 рік.





31 грудня 2020 року виконкому Кременчуцької міськради ухвалив рішення про виділення 5 службових квартир для медиків нашого міста:

однокімнатна площею 17,2 кв. м по вулиці Небесної Сотні, 13;

однокімнатна площею 11,02 кв. м по вулиці Тараса Бульби, 20;

однокімнатна площею 14,6 кв. м по проспекту Лесі Українки, 65;

двокімнатна площею 28,3 кв. м на кварталі 278, буд. 1;

трикімнатна площею 40,5 кв. м по проспекту Свободи, 34.

Очікується, що ще 5 службових квартир розподілять серед медичних працівників навесні цього року.





Нагадаємо, аби стимулювати кваліфікованих фахівців гостродефіцитних медичних спеціальностей працювати у закладах охорони здоров’я Кременчука, з 2019 року діє міська програма забезпечення службовим житлом лікарів. За словами Максима Середи, у 2020 році кременчуцьким медикам надали 10 службових квартир.