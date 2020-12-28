Для медиків Кременчука мають виділити ще 5 квартир

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Сьогодні, 31 грудня, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради прийняв рішення про виділення ще 5 службових квартир для медиків ( 3-х однокімнатних, 1- двокімнатну та 1 – трикімнатну).





Нагадаємо, що лікарі гостродефіцитних спеціальностей, які виявили бажання працювати у нашому місті вже отримали 15 службових квартир.





З 2019 року запрацювала міська програма забезпечення службовим житлом медиків. Її метою є стимулювання молодих спеціалістів із числа сімейних лікарів та лікарів інших, потрібних для міста спеціальностей, які не мають власного житла, до роботи в комунальних закладах охорони здоров’я.