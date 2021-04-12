«Музей може трошки почекати ще», - мер Кременчука з приводу двох поверхів довгобуду

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 303

Роботи ведуться й зараз — але грошей на повне завершення немає

Коли планується повністю завершити реконструкцію краєзнавчого музею? Це запитання ТЪ адресував меру Кременчука Віталію Малецькому, він відповів на нього онлайн по завершенні виконкому.



За словами міського голови, роботи на двох поверхах ведуться і зараз.





- Коли буде виконання бюджету, коли буде перевиконання, тоді ми зможемо повернутися до капітальних видатків. Зараз першочергове забезпечення роботи медичних закладів... Музей може трошки почекати ще, - каже міський голова.



Нагадаємо, реконструкція музею триває з 2008 року. Перший поверх музею відкрили у жовтні 2020 року.



За цей час на об'єкті змінилося кілька підрядників. Востаннє (у 2019 році) замовник — КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» в результаті переговорної процедури уклав угоду з ПП «Кремінбуд» на суму 12,3 млн грн. Але такої суми в бюджеті не передбачили — і об'єкт фінансують по краплинах.





Проте мерія потихеньку фінансує й інші капітальні видатки, окрім медицини, про яку каже мер як про пріоритет. Так, нещодавно тролейбусне управління придбало два автомобілі – Ford Fusion та Nissan X-Trail. Обидва автомобілі КТУ передав виконкому.



