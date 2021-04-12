Кременчуцькі призовники поповнили лави Збройних Сил України

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 372 Коментарів: 1

Також молодь долучилася до інших військових формувань

У Кременчуці триває відправка молодого поповнення до Збройних Сил України. Зранку 5 квітня заступник військового комісара майор Мирослав Волков здійснив чергову відправку особового складу призовників. Як повідомила пресслужба Кременчуцького ОМТЦК та СП відправлення відбулося з території об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.





Майор Мирослав Волков привітав та висловив вдячність призовникам, батькам та рідним за їх виховання, всі призовники прийшли у об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки добровільно, довго не вагаючись, бо знають, що служба загартовує, робить сильнішим.





Недаремно строкову військову службу називають школою життя, адже вона вчить приймати самостійні рішення, відповідати за свої вчинки, рішуче діяти в складних ситуаціях.







Це перша велика відправка молодого поповнення, яка завдяки високій патріотичній мотивації юнаків, та організованій роботі працівників об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, роботи медичної комісії, активній допомозі міської влади в забезпеченні транспорту для доставки юнаків до збірного пункту.



На сьогоднішній день до лав Збройних Сил України вже відправлено майбутніх захисників Вітчизни. Інші юнаки готуються поповнити ряди молодих воїнів найближчим часом.



Інформуємо також населення міста і району про те, що призвані юнаки на строкову військову службу користуються соціальними пільгами, серед яких збереження робочих місць та середньої заробітної плати на протязі усієї служби в лавах ЗСУ, виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 4540 грн., безоплатне медичне лікування в військових медичних закладах, гарантоване соціальне страхування та інше.