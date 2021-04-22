Як кременчуцькі рятувальники тренувались гасити лісову пожежу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 291

21 квітня поблизу Придніпрянського кременчуцькі рятувальники разом з працівниками місцевого лісгоспу провели навчання і відпрацювали навички ліквідації пожеж в лісових масивах. На зборах потренувались у розгортанні сил пожежно-рятувальних та лісогосподарських підрозділів, організації та проведенні гасіння низових та верхових пожеж.

Такі заходи допомагають працівникам покращити координованість різних підрозділів екстрених служб, пришвидшити гасіння пожеж і мінімізувати їх можливі негативні наслідки. Також на Полтавщині зараз проводиться комплекс заходів для профілактики виникнення лісних загорянь, зокрема, роз'яснювальні бесіди з громадянами.



