Кременчук, Надзвичайні новини

Як кременчуцькі рятувальники тренувались гасити лісову пожежу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 291

 

Пройшли спільні навчання пожежних і лісгоспу

21 квітня поблизу Придніпрянського кременчуцькі рятувальники разом з працівниками місцевого лісгоспу провели навчання і відпрацювали навички ліквідації пожеж в лісових масивах. На зборах потренувались у розгортанні сил пожежно-рятувальних та лісогосподарських підрозділів, організації та проведенні гасіння низових та верхових пожеж.

 

Такі заходи допомагають працівникам покращити координованість різних підрозділів екстрених служб, пришвидшити гасіння пожеж і мінімізувати їх можливі негативні наслідки. Також на Полтавщині зараз проводиться комплекс заходів для профілактики виникнення лісних загорянь, зокрема, роз'яснювальні бесіди з громадянами.


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Автор: Леонід Книш Джерело фото: pl.dsns.gov.ua
Теги: пожежі лісгосп навчання
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