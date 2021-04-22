COVID лише на 4 місці: найчастіше українці помирають від захворювань системи кровообігу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 836 Коментарів: 1

Днями Державна служба статистики опублікувала звіт за січень-лютий 2021року, з якого видно, від чого найчастіше помирають українці.





Усього за 2 перші місяці року пішло з життя 109 112 мешканців країни, і найпоширенішою причиною смерті виявилися захворювання системи кровообігу. Вони стали причиною смерті 71 638 людей.





Зокрема, ішемічна хвороба серця стала фатальною для 49 890 осіб, а цереброваскулярні хвороби – для 13 683.





Злоякісні новоутворення займають третю сходинку сумного рейтингу: вони спричинили 11 702 смерті.





COVID-19 став причиною смерті 6 936 українців.





Від хвороб органів дихання померло 3 457 людей, з них 2 616 – від грипу або пневмонії.





З інших причин варто виділити:

туберкульоз (485 смертей);

ВІЛ (363);

алкогольну хворобу печінки (332).

795 українців перервали життя з власної волі.





Слід зауважити, що в дослідженні не брали участь мешканці тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.