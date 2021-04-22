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COVID лише на 4 місці: найчастіше українці помирають від захворювань системи кровообігу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 836 Коментарів: 1

 

Сумна статистика

Днями Державна служба статистики опублікувала звіт за січень-лютий 2021року, з якого видно, від чого найчастіше помирають українці.


Усього за 2 перші місяці року пішло з життя 109 112 мешканців країни, і найпоширенішою причиною смерті виявилися захворювання системи кровообігу. Вони стали причиною смерті 71 638 людей.


Зокрема, ішемічна хвороба серця стала фатальною для 49 890 осіб, а цереброваскулярні хвороби – для 13 683.


Злоякісні новоутворення займають третю сходинку сумного рейтингу: вони спричинили 11 702 смерті.


COVID-19 став причиною смерті 6 936 українців.


Від хвороб органів дихання померло 3 457 людей, з них 2 616 – від грипу або пневмонії.


З інших причин варто виділити:

  • туберкульоз (485 смертей);
  • ВІЛ (363);
  • алкогольну хворобу печінки (332).

795 українців перервали життя з власної волі.


Слід зауважити, що в дослідженні не брали участь мешканці тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: статистика статистика смертей
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Коментарі: 1

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stronzo:
Сьогодні, 19:10

Вот обеспечить тестами на онко и сделать их обязательными - вот это был бы реально нужный шаг. Сколько жизней можно было бы спасти за счет раннего диагностирования.


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