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В Україні за добу на COVID-19 захворіло майже 8 тисяч людей, на Полтавщині - 187

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 462

 

В області зробили 97 щеплень

Вранці 25 квітня МОЗ України повідомив, що протягом останньої доби в країні виявили 7930 нових випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, захворіла 331 дитина та 98 працівників медичної галузі.


Одужало 6574 людини, летальних випадків – 231.


За добу здійснено 54270 тестувань (методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522).


У Полтавській області позитивний результат тесту отримали 187 осіб. Одужало 11 людей, а 6, нажаль, не змогли подолати хворобу.


Щеплення в суботу отримали 97 мешканців Полтавщини з числа мало мобільних груп населення.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 статистика
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