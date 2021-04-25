В Україні за добу на COVID-19 захворіло майже 8 тисяч людей, на Полтавщині - 187

Вранці 25 квітня МОЗ України повідомив, що протягом останньої доби в країні виявили 7930 нових випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, захворіла 331 дитина та 98 працівників медичної галузі.
Одужало 6574 людини, летальних випадків – 231.
За добу здійснено 54270 тестувань (методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522).
У Полтавській області позитивний результат тесту отримали 187 осіб. Одужало 11 людей, а 6, нажаль, не змогли подолати хворобу.
Щеплення в суботу отримали 97 мешканців Полтавщини з числа мало мобільних груп населення.