Як отримати матеріальну допомогу ФОП: покрокова інструкція

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 421

З 19 квітня ФОПи та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування області в “червоній” зоні, зможуть подати заявку на отримання одноразової матеріальної допомоги з Державного бюджету України в розмірі 8 тисяч гривень. Зробити це можна на порталі або в застосунку Дія (зараз послуга доступна на порталі та на пристроях Android у Play Market, очікуємо публікації для Apple у App Store). Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Послуга доступна протягом року, в тому числі для тих, хто отримував матеріальну допомогу минулого року. Допомогу не потрібно повертати державі або платити з неї податки.





Мінцифра спільно з Мінекономіки, Мінсоцполітики та ПФУ створили для вас детальну інструкцію про отримання послуги в мобільному застосунку та на порталі Дія, а також відповіли на всі запитання щодо отримання послуги.





Як отримати послугу в застосунку Дія?





Якщо ви ще не завантажили застосунок, зробити це можна за посиланням.



Авторизуйтесь у застосунку через свій онлайн-банк: Приват24, Monobank або BankID НБУ.



У розділі “Послуги” виберіть “Отримати допомогу”.



Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України та Державної податкової служби України на відповідність умовам отримання допомоги.



Оберіть область, в якій ведете діяльність.



Підтвердьте своє поточне місце роботи.



Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку можна тут.



Очікуйте сповіщення про обробку заяви.



Як отримати послугу на порталі Дія?





Зареєструйтеся чи авторизуйтеся, якщо вже зареєстровані, в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.



У розділі “Послуги” виберіть “Одноразова допомога ФОП та найманим працівникам”.

Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби України на відповідність умовам виплати.



Оберіть область, в якій ведете діяльність.



Підтвердьте своє поточне місце роботи.



Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку можна тут.



Перевірте та надішліть сформовану заяву.



Очікуйте повідомлення про зарахування виплати.



Реєстрація триває не більше 5 хвилин. Отримання послуги онлайн особливо актуально в умовах пандемії COVID-19.





Хто може отримати допомогу?





1. Наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:

- основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, що мають право на допомогу;

- організація нарахувала ЄСВ за всі місяці попереднього кварталу;

- їхня середня заробітна плата за попередній квартал не перевищує 30 тис. грн на місяць;

- не працюють за сумісництвом.





2. ФОПи, якщо:

- основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, що мають право на допомогу;

- сплатили ЄСВ не менш ніж за 6 місяців протягом 2020 року;

- вели діяльність станом на останній день попереднього місяця;

- не є найманим працівником одночасно.





КВЕДи, що мають право на отримання допомоги





Код Розділ Назва 45.32 45 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 47.19 47 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.41 47 Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 47.43 47 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 47.51 47 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 47.52 47 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 47.53 47 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 47.54 47 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 47.59 47 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 47.61 47 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 47.63 47 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 47.64 47 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 47.65 47 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 47.71 47 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 47.72 47 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 47.76 47 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 47.77 47 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах 47.78 47 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 47.79 47 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 47.82 47 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 47.89 47 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 47.99 47 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 56.10 56 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 56.21 56 Постачання готових страв для подій 56.30 56 Обслуговування напоями 59.14 59 Демонстрація кінофільмів 82.30 82 Організування конгресів і торговельних виставок 90.01 90 Театральна та концертна діяльність 90.02 90 Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів 90.04 90 Функціювання театральних і концертних залів 91.01 91 Функціювання бібліотек і архівів 91.02 91 Функціювання музеїв 93.11 93 Функціювання спортивних споруд 93.12 93 Діяльність спортивних клубів 93.13 93 Діяльність фітнес-центрів 93.21 93 Функціювання атракціонів і тематичних парків 93.29 93 Організування інших видів відпочинку та розваг 96.01 96 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 96.04 96 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту





Області, в яких доступна допомога





Подати заяву на отримання допомоги можна протягом 30 днів із дня запровадження «червоної» зони у вашій області. Якщо область належала до «червоної» зони протягом лютого-березня 2021 року, можна скористатися послугою включно до 18 травня 2021 року. Якщо всі дані заповнені правильно й людина відповідає умовам надання допомоги, визначених законом.





Протягом якого періоду буде нарахована допомога?





Якщо правильно заповнені всі дані й людина відповідає умовам надання допомоги, визначених законом, — протягом 10 днів виплата надійде на рахунок, вказаний у заяві на допомогу.





Це одноразова допомога чи буде надаватися щомісяця/щокварталу?





Наразі закон передбачає одноразову виплату найманим працівникам та ФОПам, які через посилення карантинних заходів призупинили роботу протягом 2021.





Тим, хто отримав матеріальну допомогу минулого року, цього року теж доступна ця послуга.





Хто приймає рішення про призначення матеріальної допомоги?





Виплата здійснюється на підставі заяви на порталі Дія після перевірки вказаних вами даних. Мінцифра передає списки на виплату Пенсійному фонду України. Якщо всі дані заповнені правильно й людина відповідає умовам надання допомоги, визначених законом, — вона отримає виплату на рахунок, вказаний у заяві.





Чи можуть ФОПи, які є пенсіонерами і не сплачують ЄСВ, отримати одноразову матеріальну допомогу?





Якщо людина отримує пенсію, є ФОПом, основний КВЕД чи КВЕД організації, у якій працює, належать до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів, а область, де вона веде діяльність, потрапила до “червоної” зони протягом останніх 30 днів, можна отримати допомогу.





За який період має бути сплачений ЄСВ?





Щоб отримати допомогу, ЄСВ має бути сплачений за такі періоди:

четвертий квартал 2020, якщо карантинні заходи запроваджено у лютому-травні 2021 року;

перший квартал 2021, якщо карантинні заходи запроваджено в червні 2021 року;

другий квартал 2021, якщо карантинні заходи запроваджено у вересні-листопаді 2021 року;

третій квартал 2021, якщо карантинні заходи запроваджено у грудні 2021 року.





Нормативні акти





- Закон України “Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” № 1358-IX 30 березня 2021 року.





- Постанова Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 07 квітня 2021 р. № 328





- Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”





Увага: не передавайте свої дані третім особам. Ви можете отримати виплату лише через Дію. Будьте уважні при заповненні заяви. Для отримання послуги вам потрібен лише IBAN рахунку. Проєкт виплати одноразової допомоги реалізується Мінцифрою в партнерстві з Пенсійним фондом України, Міністерством соціальної політики України та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за підтримки Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Innovabridge та проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS»



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