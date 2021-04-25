Кременчуцькі гвардійці затримали правопорушника

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 673

На цьому тижні, під час патрулювання в автозаводському районі міста, гвардійці виявили у нетверезого чоловіка предмет, схожий на пістолет. Про таке повідомляє військова частина 3509 Національної гвардії України на своїй Facebook-сторінці.





Близько 19.30 піший патруль гвардійців помітив групу осіб, які розпивали алкогольні напої в громадському місті. Усні зауваження громадяни ігнорували, тож довелося викликати патрульну поліцію для складення протоколу. В ході перевірки у одного з порушників порядку вилучили предмет, схожий на пістолет «SUR-2608 9 M» та 6 набоїв до нього.





На місце викликали слідчо-оперативну групу. Склали відповідні матеріали, передбачені ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.