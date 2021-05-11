Кременчужанка Ярослава Ялисоветська завоювала «золото» у Києві

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 243

Наша спортсменка змагалася в командному чемпіонаті з легкої атлетики

У Києві відбувся командний чемпіонат міста з легкої атлетики серед дорослих та юніорів, присвячений Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У змаганнях взяла участь легкоатлетка з Кременчука Ярослава Ялисоветська, яка тренується під керівництвом тренера Олени Шипової.





Ярослава Ялисоветська змагалася на дистанції 400 м з бар’єрами (0.762). Наша спортсменка фінішувала першою з часом 1:03,65, другою стала Катерина Артеменко з Черкащини (час - 1:06,14), третє місце в Аліни Папченко з Броварів (1:07,80).