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Кременчужанка Ярослава Ялисоветська завоювала «золото» у Києві

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 243


Наша спортсменка змагалася в командному чемпіонаті з легкої атлетики 

У Києві відбувся командний чемпіонат міста з легкої атлетики серед дорослих та юніорів, присвячений Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У змаганнях взяла участь легкоатлетка з Кременчука Ярослава Ялисоветська, яка тренується під керівництвом тренера Олени Шипової. 


Ярослава Ялисоветська змагалася на дистанції 400 м з бар’єрами (0.762). Наша спортсменка фінішувала першою з часом 1:03,65, другою стала Катерина Артеменко з Черкащини (час - 1:06,14), третє місце в Аліни Папченко з Броварів (1:07,80).

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Автор: Альона Душенко
Теги: легка атлетика Ярослава Ялисоветська
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