У Пришибі ветеранів до свята порадували гостинцями і квітами

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До Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, компанія Ferrexpo разом з головою ОТГ Валентиною Городянко привітали ветеранів Пришибської громади продуктовими наборами та квітами.





- День перемоги - світле і водночас скорботне свято. Цей день уособлює героїзм, силу духу, ратну працю й вічну скорботу за мільйонами нерозквітлих людських доль, нездійснених мрій і задумів. Ви завжди пам’ятатимете про те, як довгі 1 225 днів і ночей Україна була окупована фашистськими вандалами. День перемоги назавжди залишиться днем національного тріумфу, символом героїчного минулого, величі духу і братства народів. Стійкість, мужність і самовідданість старшого покоління на полях битв і на трудовому фронті в ім’я перемоги - істинний приклад патріотизму для нащадків. Дорогі ветерани, захисники Вітчизни, ми дуже вдячні вам за патріотизм, героїзм і мужність, виявлені у грізні часи. Бажаємо здоров’я, благополуччя, родинного тепла і довгих мирних років життя у квітучій Україні, - привітала ветеранів фахівець з КСО та зв'язків з громадськістю Єристівського ГЗК Катерина Матвієнко.