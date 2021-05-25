Олімпійській надії Кременчука Єлизаветі Каланіній вручили сертифікат від квартири

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На початку сесії Кременчуцької міської ради, 25 травня, олімпійській надії Кременчука Єлизаветі Каланіній вручили сертифікат від квартири.









Міський голова Віталій Малецький вручив сертифікат на отримання службової квартири Майстру спорту України міжнародного класу з дзюдо, члену національної збірної команди України, багаторазовій призерці чемпіонатів Європи серед дорослих, чемпіонці та багаторазовій призерці всесвітніх турнірів серії Grand Slam та Grand-Prix, кандидату на участь у XXXII літніх Олімпійських іграх (м. Токіо, Японія) Єлизаветі Каланіній.





- Дякую, за підтримку спорту вищих досягнень й зокрема олімпійцям. Зі свого боку я прикладу максимум зусиль, щоб гідно виступити на Олімпійських іграх в Токіо, - подякувала дзюдоїстка Єлизавета Каланіна.