Кременчук, Освіта

Льотний коледж отримає 150 тисяч грн з міського бюджету на ремонт

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 478 Коментарів: 1

 

Ремонтуватимуть приміщення, де встановлять тренажерний комплекс Airbus

Залишки бюджетних коштів міського бюджету у сумі 150 тисяч грн направлять на проведення поточного ремонту в приміщенні Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС. Відповідне рішення ухвалили 25 травня депутати на засіданні Кременчуцької міськради.


- Хочемо у Кременчуці розвивати напрямки, пов'язані з підготовкою пілотів цивільної авіації саме льотного коледжу. Це для того, щоб у місто залучити певні інвестиції і державні, і міжнародні, які в рамках довгострокової співпраці між урядом України і Франції будуть реалізовуватися щодо оновлення парку вертолітної техніки Міністерства внутрішніх справ, ДСН, прикордонної служби та інших структур, - під час засіданні президії Кременчуцької міськради сказав мер Віталій Малецький.


Цією сумою місто допоможе навчальному закладу з ремонтом приміщень, де встановлять тренажерний комплекс Airbus.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: финансирование летный колледж ремонт
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Коментарі: 1

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LVV:
Сьогодні, 14:31

Очередная взятка нацполиции от Малецкого.  Больше некому помогать. Может закроют пару дел?

 

 


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