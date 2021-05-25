Льотний коледж отримає 150 тисяч грн з міського бюджету на ремонт

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 478 Коментарів: 1

Залишки бюджетних коштів міського бюджету у сумі 150 тисяч грн направлять на проведення поточного ремонту в приміщенні Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС. Відповідне рішення ухвалили 25 травня депутати на засіданні Кременчуцької міськради.





- Хочемо у Кременчуці розвивати напрямки, пов'язані з підготовкою пілотів цивільної авіації саме льотного коледжу. Це для того, щоб у місто залучити певні інвестиції і державні, і міжнародні, які в рамках довгострокової співпраці між урядом України і Франції будуть реалізовуватися щодо оновлення парку вертолітної техніки Міністерства внутрішніх справ, ДСН, прикордонної служби та інших структур, - під час засіданні президії Кременчуцької міськради сказав мер Віталій Малецький.





Цією сумою місто допоможе навчальному закладу з ремонтом приміщень, де встановлять тренажерний комплекс Airbus.



