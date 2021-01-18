Олімпійська надія Єлизавета Каланіна отримала квартиру (уточнено)

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 653

Ще одну квартиру для когось зі спортсменів закріплять на праві оперативного управління

З міського бюджету Кременчука виділять службову квартиру. На позачергову сесію Кременчуцької міської ради виносять проєкт рішення «Про закріплення за управлінням молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на праві оперативного управління квартири по вул. Троїцькій, буд. 37А у Кременчуці».





- У зв’язку з необхідністю забезпечення житлом спортсменів, з метою мінімалізації відтоку кадрового потенціалу зі спортивної галузі міста, відповідно до норм Житлового кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування», підготовлено проєкт рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області про закріплення за управлінням молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області квартири № 1 по вул. Троїцькій, буд. 37А у м. Кременчуці, право комунальної власності на яку зареєстровано у встановленому законодавством порядку за Кременчуцькою міською територіальною громадою в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області, на праві оперативного управління, з наступною можливістю закріплення зазначеної квартири як службової за вищезазначеним управлінням, - мовиться у пояснювальній записці проєкту рішення.





Спочатку звучала інформація, що квартира передбачена для дзюдоїстки Єлизавети Каланіної, проте як з'ясувалося згодом спортсменка має квартиру. Житло для спортсменки придбав Почесний громадянин Кременчука та почесний президент СК «Легіон-Спорт» Володимир Матицин.









- Місяць тому Володимир Митрофанович придбав квартиру у новобудові на вул. І.Сердюка для Єлизавети Каланіної. Житло вже облаштували, - зазначив ТЪ секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.





На сесію виносять рішення про службову квартиру на праві оперативного управління без зазначення кому зі спортсменів вона передбачена. Депутати озвучують своє пропозиції, проте саме рішення приймуть згодом.