На Пслі «розквітли» «льодяні квіти»

18 січня на річці Псел біля Гадяча можна було спостерігати рідкісне природне явище, яке називають «льодяні квіти». Про це повідомили на сторінці Полтавського гідрометцентру у фейсбуці.
Для їх утворення необхідно щоб при різкому зниженні температури повітря біля поверхні новоутвореного льоду був перенасичений вологою шар. Тоді пароподібна вода переходить у тверду фазу, минаючи фазу рідини, і утворює малі і великі кристали у вигляді квітів.
Для росту таких квітів на поверхні тонкого льоду температура має становити близько нуля, а температура повітря близько – 20 градусів морозу.