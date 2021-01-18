На Пслі «розквітли» «льодяні квіти»

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18 січня на річці Псел біля Гадяча можна було спостерігати рідкісне природне явище, яке називають «льодяні квіти». Про це повідомили на сторінці Полтавського гідрометцентру у фейсбуці.





«Це білі кристали льоду висотою декілька сантиметрів, що утворились на поверхні льоду», – йдеться у повідомленні.









Для їх утворення необхідно щоб при різкому зниженні температури повітря біля поверхні новоутвореного льоду був перенасичений вологою шар. Тоді пароподібна вода переходить у тверду фазу, минаючи фазу рідини, і утворює малі і великі кристали у вигляді квітів.





Для росту таких квітів на поверхні тонкого льоду температура має становити близько нуля, а температура повітря близько – 20 градусів морозу.



