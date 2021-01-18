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Кременчук, Полтавщина

На Пслі «розквітли» «льодяні квіти»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 1 712

 

Це рідкісне природне явище

18 січня на річці Псел біля Гадяча можна було спостерігати рідкісне природне явище, яке називають «льодяні квіти». Про це повідомили на сторінці Полтавського гідрометцентру у фейсбуці.


«Це білі кристали льоду висотою декілька сантиметрів, що утворились на поверхні льоду», – йдеться у повідомленні.


 


Для їх утворення необхідно щоб при різкому зниженні температури повітря біля поверхні новоутвореного льоду був перенасичений вологою шар. Тоді пароподібна вода переходить у тверду фазу, минаючи фазу рідини, і утворює малі і великі кристали у вигляді квітів.


Для росту таких квітів на поверхні тонкого льоду температура має становити близько нуля, а температура повітря близько – 20 градусів морозу.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Псел

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