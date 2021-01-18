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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Афіша

«Кремінь» озвучив графік ігор на зимових зборах

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 567

 

Кременчуцька команда проведе 10 ігор 

25 січня футбольний клуб «Кремінь» виходить з відпустки. Під керівництвом тренерського штабу Годін/Локтіонов команда проведе три підготовчі збори й зіграє 10 ігор.


Стало відомо коли «Кремінь» виходить з відпустки

 

  • з 25 до 30 січня - «втягуючий» збір
  • з 1 до 12 лютого - перший збір
  • з 15 до 26 лютого - другий збір
  • з 1 до 12 березня - третій збір
     

Графік контрольних ігор:

  • 30 січня - двостороння гра;
  • 5 лютого - Олександрія U-21;
  • 8 лютого - Перемога (Дніпро);
  • 12 лютого - СК Полтава;
  • 18 лютого - Метал (Харків);
  • 23 лютого – Олександрія;
  • 4 березня - Дніпро (Черкаси);
  • 8 березня - Савинці (Олімпія);
  • 12 березня - СК Полтава.
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь

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