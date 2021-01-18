«Кремінь» озвучив графік ігор на зимових зборах

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 567

25 січня футбольний клуб «Кремінь» виходить з відпустки. Під керівництвом тренерського штабу Годін/Локтіонов команда проведе три підготовчі збори й зіграє 10 ігор.





з 25 до 30 січня - «втягуючий» збір

з 1 до 12 лютого - перший збір

з 15 до 26 лютого - другий збір

з 1 до 12 березня - третій збір



Графік контрольних ігор: