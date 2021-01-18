«Кремінь» озвучив графік ігор на зимових зборах
Сьогодні, 08:28
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Кременчуцька команда проведе 10 ігор
25 січня футбольний клуб «Кремінь» виходить з відпустки. Під керівництвом тренерського штабу Годін/Локтіонов команда проведе три підготовчі збори й зіграє 10 ігор.
- з 25 до 30 січня - «втягуючий» збір
- з 1 до 12 лютого - перший збір
- з 15 до 26 лютого - другий збір
- з 1 до 12 березня - третій збір
Графік контрольних ігор:
- 30 січня - двостороння гра;
- 5 лютого - Олександрія U-21;
- 8 лютого - Перемога (Дніпро);
- 12 лютого - СК Полтава;
- 18 лютого - Метал (Харків);
- 23 лютого – Олександрія;
- 4 березня - Дніпро (Черкаси);
- 8 березня - Савинці (Олімпія);
- 12 березня - СК Полтава.