235 кременчужан одужали від коронавірусної хвороби

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Понад тиждень в місті не реєструють смертей від COVID-19

Сьогодні, 20 січня, у Кременчуці зареєстровано 46 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Захворіли двадцять чотири жінки віком від 27 до 79 років та двадцять два чоловіки віком від 21 до 73 років.



Із вперше виявлених випадків захворювання сорок п'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один пацієнт лікується в інфекційному шпиталі.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 48 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



Одужало 235 осіб.



Всього зареєстровано 5558 випадків. Одужало 4727. Померло 152