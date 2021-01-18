Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.01.2021 12:00
Підтверджені:
Україна1163716
Кременчук5473
Хворі:
Україна271651
Кременчук910
Одужало:
Україна871196
Кременчук4411
Померло:
Україна20869
Кременчук152
Кременчук, Коронавірус / Карантин

235 кременчужан одужали від коронавірусної хвороби

Сьогодні, 21:57 Переглядів: 235

 

Понад тиждень в місті не реєструють смертей від COVID-19

Сьогодні, 20 січня, у Кременчуці зареєстровано 46 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Захворіли двадцять чотири жінки віком від 27 до 79 років та двадцять два чоловіки віком від 21 до 73 років.


Із вперше виявлених випадків захворювання сорок п'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один пацієнт лікується в інфекційному шпиталі.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 48 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 235 осіб.


Всього зареєстровано 5558 випадків. Одужало 4727. Померло 152

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

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