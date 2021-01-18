У тендері на будівництво мосту у Кременчуці намітився переможець, який «уступив» майже мільярд

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 1 283 Коментарів: 2

Пропозиція турецької компанії DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. у підсумку виявилася на дешевшою на 652 мільйони, ніж у конкурента

У тендері на будівництво мосту через Дніпро у Кременчуці намітився переможець: ним можуть визнати турецьку компанію DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. («Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті»). Його пропозиція виявилася дешевше, ніж у конкурента-співвітчизника – турецької компанії ONUR TAAHHUT TASIMACILIK İNSAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM SİRKET («Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті»). Саме ці дві компанії претендували на коштовний підряд, очікувана вартість якого складала 12,52 млрд грн.





Аукціон відбувся 20 січня в системі ProZorro (він був перенесений - цього разу на більш ранній термін), і пропозиція компанії «Догуш» наразі очікує рішення замовника – Служби автомобільних доріг у Полтавській області. Триває етап кваліфікації переможця.





11 млрд 248,8 млн грн – такою є остаточна сума пропозиції компанії «Догуш», це майже на 1,27 млрд нижче від очікуваної вартості і на 652 млн грн менше, ніж у конкурента.

– такою є остаточна сума пропозиції компанії «Догуш», це майже на 1,27 млрд нижче від очікуваної вартості і на 652 млн грн менше, ніж у конкурента. 11,9 млрд грн – такою є остаточна сума пропозиції компанії «Онур».





Аукціон відбувся у п'ять етапів, під час трьох етапів учасники знижували ціну. Початкова заявка DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. складала 12,18 млрд грн. Тобто учасник «уступив» під час торгів майже мільярд від своєї початкової ціни.





Відомо, що турецький консорціум «Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті» будував термінал D аеропорту Бориспіль.





Нагадаємо, політики «будують» міст у Кременчуці вже 32 роки. Про історію всіх мостобудівних обіцянок читайте тут (матеріали, починаючи з 2006 року).



