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На дамбі нарешті дістали фуру з водосховища (оновлено)

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 4 772 Коментарів: 5

На це знадобилась доба
Фото: Артем Коваленко, Юлія Волинська

Через вантажівку, яка злетіла у водосховище неподалік залізничного переїзду біля Власівки, на дамбі паралізувало рух.


Зараз фуру намагаються дістати з води. Рух не заблокований повністю, а реверсивний - поруч з фурою стоїть регулювальник, який почергово пропускає автівки то з одного, то з іншого боку. Але все одно черга утворюєсться від повороту на Власівку аж до дамби.


 


На місці працюють ДСНСники, задіяні 3 евакуатори та маніпулятор. 


Фура вагою 40 т завантажена металом. Її намагалися витягнути лебідкою, але та порвалася. Уже порвали 4 троса.


 


На місці події наразі працюють евакуатори та маніпулятори з Кременчука – зі станції технічного обслуговування «Автоленд».


ДСНСники, які працюють на місці кажуть, що поки цю техніку не привезли, навіть шансу витягти фуру не було. Проблема полягає у тому, що вантажівка дуже важка. Вона «перескочила» через парапет та застрягла у кризі. Але після появи евакуаторів і маніпуляторів, діло зрушило з мертвої точки. Наразі фахівці «Автоленду» роблять усе можливе, аби витягти фуру з водосховища.


 



Доповнено:


Близько 21.30 20 січня фуру нарешті вдалося дістати з води. Рух був повністю перекритий.


Її зачепили ланцюгами за кузов, а потім розвернули. О 22.15 рух відновили.


 

9
Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко, Юлія Волинська Відео: Артем Коваленко
Теги: водосховище фура дамба

Коментарі: 5

428
ankrem:
Сьогодні, 16:37

Автор вы хоть читаете что пишете ?

2 эвакуатора или 3 ?


1 5
169
Юлия Волынская:
Сьогодні, 16:43

Цитата: ankrem

Автор вы хоть читаете что пишете ?

2 эвакуатора или 3 ?

новость дополнялась постепено, когда не было возможности увидеть маленький эвакуатор с другой стороны. 
потом подправили. спасибо, что заметили нашу ошибку!)


2 0
428
ankrem:
Сьогодні, 18:03

Цитата: Юлия Волынская
Цитата: ankrem

Автор вы хоть читаете что пишете ?

2 эвакуатора или 3 ?

новость дополнялась постепено, когда не было возможности увидеть маленький эвакуатор с другой стороны. 
потом подправили. спасибо, что заметили нашу ошибку!)

Пожалуйста. Их уже 4


1 2
288
Хатаб:
Сьогодні, 19:10

У машиніста маніпулятора треба вилучити посвідчення і направити на переатестацію. 


4 1
347
Чувааак:
Сьогодні, 22:03

Маніпулятор, евакуатор і незрозуміло що змогло зробить те що змогло зробить три КрАЗи? Чи КрАЗи не хотіли робить? Чи слава про КрАЗи перебільшена?


1 0

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