Рятувальник з Кременчука Євген Скакун потребує допомоги в боротьбі з пухлиною

ДСНСник з Кременчука Євген Скакун потребує допомоги в боротьбі з саркомою Юїнга. У чоловіка виявили пухлину й зараз він проходить хіміотерапію у київській лікарні.
Мама рятувальника Юлія Іванівна розповіла «Телеграфу», що хворобу виявили під час медичного огляду. У Євгена поболювала спина, але на це не звертали великої уваги, адже в чоловіка великі навантаження й час від часу він відчував дискомфорт у спині.
Євген зараз лікується у київській лікарні. Він пройшов один курс хіміотерапії, попереду ще один. Після результатів якого лікарі підкорегують лікування.
На лікування йдуть величезні кошти. Наприклад, один аналіз родині обійшовся у 5 тисяч гривень.