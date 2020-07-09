Рятувальник з Кременчука Євген Скакун потребує допомоги в боротьбі з пухлиною

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 203

ДСНСник з Кременчука Євген Скакун потребує допомоги в боротьбі з саркомою Юїнга. У чоловіка виявили пухлину й зараз він проходить хіміотерапію у київській лікарні.





Мама рятувальника Юлія Іванівна розповіла «Телеграфу», що хворобу виявили під час медичного огляду. У Євгена поболювала спина, але на це не звертали великої уваги, адже в чоловіка великі навантаження й час від часу він відчував дискомфорт у спині.





- Боліла спина. А в кого вона не болить? Ми живемо у приватному секторі й після роботи трохи боліла... Вискочило таке як пухлина. На УЗІ сказали гематома, наче нічого страшного. Зробили рентген, який нічого не показав, далі звернулися до онколога й там закрутилося, - зізнається жінка.





Євген зараз лікується у київській лікарні. Він пройшов один курс хіміотерапії, попереду ще один. Після результатів якого лікарі підкорегують лікування.





На лікування йдуть величезні кошти. Наприклад, один аналіз родині обійшовся у 5 тисяч гривень.





Для тих хто хоче допомогти родині - картка ПриватБанку: 5168 7573 8697 0513 (мама Скакун Юлія Іванівна)