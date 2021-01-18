Кременчужанка здобула ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 119

Надія Коваленко є вихованкою гуртка «Основи біології» КЕНЦУМ

Кременчужанку Надію Коваленко нагородили грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за ІІ місце Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідувати – V етап». Як повідомляє департамент освіти Кременчука, Надія – вихованка гуртка «Основи біології» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.





Також подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України отримала керівниця гуртка «Основи біології» Тетяна Невмивако.