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Кременчужанка здобула ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 119

 

Надія Коваленко є вихованкою гуртка «Основи біології» КЕНЦУМ

Кременчужанку Надію Коваленко нагородили грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за ІІ місце Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідувати – V етап». Як повідомляє департамент освіти Кременчука, Надія – вихованка гуртка «Основи біології» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.


Також подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України отримала керівниця гуртка «Основи біології» Тетяна Невмивако.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс экология

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