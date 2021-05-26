Кременчук тиждень без гарячої води: коли ж її чекати

Перспективи є, але й досі туманні: точну дату відновлення гарячого водопостачання на підприємствах, які надають ці послуги населенню, назвати не можуть
Із 21 травня Кременчук (як і низка інших міст України) залишився без гарячої води, хоча цього ж дня мер міста Віталій Малецький запевняв, що вода не зникне. Та не так сталося як гадалося. Причини тотальної відключки, нагадаємо, такі:
25 травня мер Кременчука Віталій Малецький знову зробив чергову заяву: гаряча вода може з’явитися 25 травня. Але вона, попри заяву мера, так і не «змогла». Натомість уже 25 травня під час сесії Кременчуцької міськради мер вчергове запевнив, що в Асоціації міст України досягнута домовленість про ціну на газ 7400 грн за 1000 куб м від НАК «Нафтогаз України» - і заявив, що незабаром доведеться знижувати тариф на опалення ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Про тариф комунального КП «Теплоенерго», який наразі є вищим від тарифу КремТЕЦ, мер «скромно» промовчав… Як не назвав цього разу і дату відновлення гарячого водопостачання. Ми ж запитали про це безпосередньо у виробників теплової енергії.
Наталія Макаруша, заступник директора ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» із комерційних питань, розповіла, що підприємство 30 квітня підписало новий контракт на газ. Але йдеться не про обіцяний газ за ціною 7400 грн за куб, а про комерційну ціну газу. Договір уклали з місцевим постачальником – ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг», ціна – 8 952 грн за 1000 куб м без ПДВ (плюс ПДВ 20% - це 10 742 грн за 1000 кубів). При цьому постачальник газу вимагає 30% передплати.
За її словами, збиток КремТЕЦ за минулий опалювальний сезон склав 80 млн грн. Дату підписання контрактів з НАК «Нафогаз України» за ціною 7400 грн а кубометр – а відповідно, і дату відновлення гарячого водопостачання вона не назвала.
Керівник КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний повідомив, що наразі підприємство очікує на контракт від НАК «Нафтогаз України» за ціною 7400 грн за 1000 куб м (з ПДВ і без передплати).
Він уточнив: йдеться по відновлення подачі гарячої води в тих мікрорайонах, які обслуговуються котельнями «Теплоенерго» Раківка так і залишиться без гарячої води – у ТЕЦ КВБЗ, яка постачає теплову енергію для Раківки, проблеми з котлом.
За повідомленням Асоціації міст України від 21 травня, протягом наступного тижня (24-30 травня 2021 року) НАК «Нафтогаз України» запропонує підприємствам ТКЕ постачання природного газу на умовах річного контракту за ціною 7 400 грн/тис. куб. м (з ПДВ). Таке постачання буде здійснюватися на умовах післяплати, без застосування штрафних санкцій за подобові небаланси споживання природного газу та його недобір.
До 30 травня ще є час, чекаємо…