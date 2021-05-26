Кременчук тиждень без гарячої води: коли ж її чекати

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 3 206 Коментарів: 7

Перспективи є, але й досі туманні: точну дату відновлення гарячого водопостачання на підприємствах, які надають ці послуги населенню, назвати не можуть

Із 21 травня Кременчук (як і низка інших міст України) залишився без гарячої води, хоча цього ж дня мер міста Віталій Малецький запевняв, що вода не зникне. Та не так сталося як гадалося. Причини тотальної відключки, нагадаємо, такі:





припинила дію урядова постанова про ПСО (покладення спеціальних обов’язків на ринку природного газу) – тобто теплогенеруючі підприємства, такі, як ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» та КП «Теплоенерго» вже не отримують газ за спеціальною ціною від державної НАК «Нафтогаз України»;

на вільному ринку газу ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» та КП «Теплоенерго» мали укласти нові угоди – та з цим виникли проблеми, точніше – з умовами цих угод: високою ціною на газ та умовами його постачання.





25 травня мер Кременчука Віталій Малецький знову зробив чергову заяву: гаряча вода може з’явитися 25 травня. Але вона, попри заяву мера, так і не «змогла». Натомість уже 25 травня під час сесії Кременчуцької міськради мер вчергове запевнив, що в Асоціації міст України досягнута домовленість про ціну на газ 7400 грн за 1000 куб м від НАК «Нафтогаз України» - і заявив, що незабаром доведеться знижувати тариф на опалення ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Про тариф комунального КП «Теплоенерго», який наразі є вищим від тарифу КремТЕЦ, мер «скромно» промовчав… Як не назвав цього разу і дату відновлення гарячого водопостачання. Ми ж запитали про це безпосередньо у виробників теплової енергії.





КремТЕЦ: є контракт лише на дуже дорогий газ





Наталія Макаруша, заступник директора ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» із комерційних питань, розповіла, що підприємство 30 квітня підписало новий контракт на газ. Але йдеться не про обіцяний газ за ціною 7400 грн за куб, а про комерційну ціну газу. Договір уклали з місцевим постачальником – ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг», ціна – 8 952 грн за 1000 куб м без ПДВ (плюс ПДВ 20% - це 10 742 грн за 1000 кубів). При цьому постачальник газу вимагає 30% передплати.





- Якби не ця передплата, ми б не відключали гарячу воду. А так у нас просто немає коштів платити за газ наперед, - каже Наталія Макаруша.





За її словами, збиток КремТЕЦ за минулий опалювальний сезон склав 80 млн грн. Дату підписання контрактів з НАК «Нафогаз України» за ціною 7400 грн а кубометр – а відповідно, і дату відновлення гарячого водопостачання вона не назвала.









КП «Теплоенерго»: контракт на газ ще не підписаний





Керівник КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний повідомив, що наразі підприємство очікує на контракт від НАК «Нафтогаз України» за ціною 7400 грн за 1000 куб м (з ПДВ і без передплати).





- Плануємо відновити подачу гарячої води, тільки-но отримаємо нову угоду від НАК «Нафтогаз України». Вони мали бути учора (25 травня – ред.), але поки що немає. Коли підпишемо угоди, розпломбуємо засувки в подаємо гарячу воду. Нам «Кременчукгаз» перекрив трубу, бо немає контракту, - каже Віталій Одношевний.





Він уточнив: йдеться по відновлення подачі гарячої води в тих мікрорайонах, які обслуговуються котельнями «Теплоенерго» Раківка так і залишиться без гарячої води – у ТЕЦ КВБЗ, яка постачає теплову енергію для Раківки, проблеми з котлом.





«Нафтогаз» пообіцяв дешевий газ до 30 травня





За повідомленням Асоціації міст України від 21 травня, протягом наступного тижня (24-30 травня 2021 року) НАК «Нафтогаз України» запропонує підприємствам ТКЕ постачання природного газу на умовах річного контракту за ціною 7 400 грн/тис. куб. м (з ПДВ). Таке постачання буде здійснюватися на умовах післяплати, без застосування штрафних санкцій за подобові небаланси споживання природного газу та його недобір.

До 30 травня ще є час, чекаємо…