На Першотравневій з вікна випав чоловік (помер у лікарні)

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 2 035

На Першотравневій, 40 з вікна випав чоловік. На місце події вже прибули рятувальники.





Як повідомили у пресслужбі ДСНС, працівники ДСНС за допомогою трьохколінчатої драбини піднялися на дах прибудови, за допомогою медичних нош через вікно другого поверху на сходовій клітині знесли чоловіка до карети швидкої допомоги.





Як повідомили у пресслужбі поліції, чоловік випав з верхніх поверхів. На місці обставини події встановлюють патрульні та слідчі. Чоловіка забрала швидка. Його госпіталізували до реанімаційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька».





За словами очевидців, чоловік випав з 7-го поверху. Цю інформацію підтвердили у поліції. Квартира була зачинена. Чоловік - місцевий, йому 34 роки.





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Станом на 15.20 оперативні служби повідомили про те, що чоловік помер у лікарні.







