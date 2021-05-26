На Полтавщині скутеристка збила пішоходку

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 562

Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій травмували пішоходку. За даними поліції Полтавщини, дорожньо-транспортна пригода сталася 25 травня, близько 16.00, на вулиці Героїв України, у Лохвиці Полтавської області.



На місці події слідчі встановили, що 49-річна скутеристка на пішоходному переході не розминулась із 59-річною пішоходкою.





Унаслідок ДТП травмовану жінку госпіталізували до Лохвицької міської лікарні.





За вказаним фактом слідчим поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює причини обставини дорожньо-транспортної пригоди.