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На Полтавщині скутеристка збила пішоходку

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 562

 

Поліція встановлює обставини

Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій травмували пішоходку. За даними поліції Полтавщини, дорожньо-транспортна пригода сталася 25 травня, близько 16.00, на вулиці Героїв України, у Лохвиці Полтавської області.


На місці події слідчі встановили, що 49-річна скутеристка на пішоходному переході не розминулась із 59-річною пішоходкою.


Унаслідок ДТП травмовану жінку госпіталізували до Лохвицької міської лікарні.


За вказаним фактом слідчим поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює причини обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: нацполіція Полтавщини
Теги: ДТП
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