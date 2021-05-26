У Києві засудили маніяка-«жартівника» з Полтавщини, який ґвалтував жінок у туалеті ТРЦ

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 343

В Києві 30-річний мешканець Полтави нападав на жінок в туалеті ТЦ «Епіцентр». За інформацією пресслужби Київської міської прокуратури, інциденти сталися 3 та 31 березня 2019 року.





Чоловік надягав медичну маску та вривався у кабінку туалету, яку заздалегідь відчиняв ззовні, та намагався зґвалтувати жінку, які знаходилися всередині.





Слідство з’ясувало, що 31 березня ґвалтівник два рази намагався скоїти злочин. Під час останньої спроби жертва вирвалася та побігла до залу торговельного центру, гукаючи на допомогу свого знайомого. Той схопив злодія і утримував до приїзду правоохоронців.





Обвинувачуваний неодноразово міняв тактику захисту. Під час дослідження не став заперечувати своєї присутності на місці злочину, проте заявив, що вказані дії вчиняв жартома.









Прокуратура довела вину чоловіка, а докази визнали належними та допустимими.





24 травня 2021 року Оболонський районний суд визнав маніяка-невдаху винним в інкримінованих злочинах та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.





Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих, і кожна з них отримає компенсацію завданої моральної шкоди у сумі 30 000 гривень.