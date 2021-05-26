Кременчук попрощався із загиблим воїном Миколою Лебедем (доповнюється)

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Сьогодні, 26 травня, кременчужани попрощалися з військовим Миколею Лебедем, який загинув три місяці тому.





Поховають військового на Свіштовському цвинтарі на Алеї Слави.









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