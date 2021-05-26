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Кременчук попрощався із загиблим воїном Миколою Лебедем (доповнюється)

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 1 932

 

Герої не вмирають

Сьогодні, 26 травня, кременчужани попрощалися з військовим Миколею Лебедем, який загинув три місяці тому.


Поховають військового на Свіштовському цвинтарі на Алеї Слави.


Після трьох місяців очікування Кременчук попрощається з військовим Лебедем, який загинув у бліндажі


Доповнюється...

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Автор: Альона Душенко
Теги: загиблі в АТО поховання воины света
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