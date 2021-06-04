Заборговану допомогу по догляду за інвалідами виплатять: мерія Кременчука знайшла гроші

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 248

Проте виділених з бюджету коштів до кінця року не вистачить

Виплати допомоги на догляд за інвалідами у Кременчуці знову затримують. За даними департаменту соцзахисту населення, міський бюджет заборгував за березень та квітень 600 тисяч гривень.

Наразі з міського бюджету винайшли 1,5 млн грн на виплату — виплата про перерозподіл винесено на виконком 4 червня. Борги погасять.

Проте цієї суми вистачить на виплати на 4-5 місяців. До кінця року півтора потрібно майже 3 мільйона гривень, щоб повністю задовольнити потребу.