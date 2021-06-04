В Полтаві масштабна ДТП з потерпілими

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 090 Коментарів: 1

Дорожньо-транспортна пригода у якій постраждали люди сталася сьогодні рано вранці у Полтаві на перехресті вулиць Половка та Великотирнівської. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За попередніми даними, зіткнулися легковики ЗАЗ Таврія і Nissan.

У результаті ДТП двох пасажирів Таврії з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Ступінь тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень встановлюють лікарі.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує всі обставини та причини ДТП. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.