Кабмін розгляне черговий законопроєкт про реконструкцію застарілого житла

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 623 Коментарів: 1

Для участі будинку в програмі реконструкції достатньо буде згоди 75% мешканців

Протягом останніх 20 років приймалося багато програм з реконструкції житлового фонду, проте всі вони закривалися через нестачу фінансування. І зараз мінрегіон розробив зміни до Закону про комплексну реконструкцію застарілого житлового фонду та направив їх на розгляд Кабміну.

Документ вже пройшов громадські слухання, його погодили центральні органи виконавчої влади. Згідно проєкту, органи місцевого самоврядування мають провести інвентаризацію застарілого житлового фонду, результати якої стануть основою для розробки програм і проєктів комплексної реконструкції кварталів. Для погодження рішення про реконструкцію достатньо буде згоди 75% власників житла.

Фінансування реконструкції планується за рахунок державного і місцевого бюджетів, інвесторів забудовників, підприємств і організацій, на балансі яких знаходяться об’єкти нерухомого майна. Обов’язково має бути сформований реєстровий житловий фонд для тимчасового переселення жителів кварталів, що реконструюються.