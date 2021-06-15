Справі про вбивство мера Бабаєва знову шукають новий суд: вчетверте за два тижні

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У Кобеляках підозрюваним продовжили тримання під вартою, а тепер справу повернуть до Полтавського апеляційного суду

Cправі про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка знов шукатимуть суд. Про це ТЪ повідомила сторона захисту.

Відвід суду заявила сторона захисту. Суд погодився і визнав що є рішення судів про порушення зі сторони Кобеляцького районного суду і голови цього суду призумції невинуватості відносно обвинувачених, шляхом поширення недостовірної інформації, а це може вплинути на справедливість розгляду справи. Тож суд задовольнив заяву. Справу повернуть до Полтавського апеляційного суду для визначення нового суду.

Буквально 4 червня справу направили в Полтавський районний суд, але 9 червня цей суд не зміг сформувати колегію суддів, тож справу повернули до Полтавського апеляційного суду для визначення нового суду, а 10 червня, її знову передали у Кобеляки, де цю справу вже розглядали.

Нагадаємо, що 5 березня, суддя з колегії Ленінського районного суду Полтави заявила самовідвід, так як її близький родич-слідчий приймав участь у справі під час досудового розслідування. Після цього справа вже побувала в Крюківському та Шишацькому районних судах, а потім - Полтавському.

Кременчуцька кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 6 років.