На Полтавщині чоловік вирощував коноплі на городі

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 79

У Кобеляках 51-річний чоловік вирішив просто у себе на городі виростити коноплі. От тільки насадження побачив дільничний офіцер відділення №2 Полтавського районного управління поліції.

Тож тепер слідчі поліції провели обшук домогосподарства, вилучили рослини конопель та направили речові докази на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.