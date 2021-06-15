Де в Кременчуці зникне світло 16 червня: адреси

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 16 червня в місті очікуються тимчасові перерви в електропостачанні. Основною причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:
- вул. Велика набережна, 1, 1А, 7, 9, 13.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Зої Космодемьянської;
- вул. Лізи Чайкіної;
- вул. Партизанська;
- вул. Гастелло;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- вул. Майора Борищака, 10, 12, 12-Б, 13/1, 15;
- вул. Небесної сотні, 20/10;
- вул. Шевченка, 50, 50а, 52/36;
- вул. Івана Мазепи, 34/47;
- пров. Господарський;
- пров. Лізи Чайкіної;
- пров. Вишневий;
- пров. Толстого;
- пров. Мисливський;
- пров. Декабристів.