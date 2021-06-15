Кременчук

Де в Кременчуці зникне світло 16 червня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 733

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 16 червня в місті очікуються тимчасові перерви в електропостачанні. Основною причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Велика набережна, 1, 1А, 7, 9, 13.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Зої Космодемьянської;
  • вул. Лізи Чайкіної;
  • вул. Партизанська;
  • вул. Гастелло;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Суворова;
  • вул. Майора Борищака, 10, 12, 12-Б, 13/1, 15;
  • вул. Небесної сотні, 20/10;
  • вул. Шевченка, 50, 50а, 52/36;
  • вул. Івана Мазепи, 34/47;
  • пров. Господарський;
  • пров. Лізи Чайкіної;
  • пров. Вишневий;
  • пров. Толстого;
  • пров. Мисливський;
  • пров. Декабристів.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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