Де в Кременчуці зникне світло 16 червня: адреси

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За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 16 червня в місті очікуються тимчасові перерви в електропостачанні. Основною причиною називають проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

вул. Велика набережна, 1, 1А, 7, 9, 13.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: