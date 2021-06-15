Кременчужанам радять евакуюватися у підвали

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 253 Коментарів: 4

Сьогодні, 15 червня, в ході засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке проходило у міськвиконкомі було вкотре озвучено питання щодо необхідності наведення ладу у підвалах багатоквартирних будинків та на цокольних поверхах.

За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Ігоря Чудакова і підвали і цокольні поверхи можна використовувати як найпростіші укриття в разі терористичних атак або інших екстремальних ситуаціях. Проте, за його ж словами, ці приміщення захаращені вже не перший рік, тож від сміття треба позбутися.

Результатом промови стало рішення комісії провести облік всіх технічних приміщень, а управляючі компанії «Житлорембудсервіс», «Місто для людей», «Перспектива» та голови ОСББ отримають доручення прибрати їх.







