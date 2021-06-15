Надзвичайні новини

Кременчужанам радять евакуюватися у підвали

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 253 Коментарів: 4

 

Управляючим компаніям радять навести лад

Сьогодні, 15 червня, в ході засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке проходило у міськвиконкомі було вкотре озвучено питання щодо необхідності наведення ладу у підвалах багатоквартирних будинків та на цокольних поверхах.

За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Ігоря Чудакова і підвали і цокольні поверхи можна використовувати як найпростіші укриття в разі терористичних атак або інших екстремальних ситуаціях. Проте, за його ж словами, ці приміщення захаращені вже не перший рік, тож від сміття треба позбутися.

Результатом промови стало рішення комісії провести облік всіх технічних приміщень, а управляючі компанії «Житлорембудсервіс», «Місто для людей», «Перспектива» та голови ОСББ отримають доручення прибрати їх. 



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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: підвал
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Коментарі: 4

10
Mazepa:
Сьогодні, 18:32

Міська влада це ще ті "дивні господарники" у який тільки центральні вулиці і сквер в належному стані, а на інші райони міста їм плювати.
За генделем, стоянкою, смітником, стайнею і погодою в кварталі 278 можна стежити в онлайн на ютубі з каналу "ОСББ 95"
www.youtube.com/c/ОСББ95


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1
Kremen.Club:
Сьогодні, 19:50

При самой большой угрозе, которая в нашем городе возможна, а именно, прорыв плотины, подвалы - самое оно.


3 1
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Sanay:
Сьогодні, 20:10

Убирать будут по 100 000грн за 1 подвал? ))))

 


1 0
1 038
antikola:
Сьогодні, 20:39

А шо вода ? Забыли уже? Так и за отопление забудем с новыми расценками новых лиц +40%.


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