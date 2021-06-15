«365 днів турботи»: кременчужанам підкажуть, як підтримати близьких під час пандемії

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 242

В Україні днями запустили інформаційний проєкт «365 днів турботи», який розповідає про те, як можна потурбуватися про батьків, дідусів та бабусь під час пандемії COVID-19.

Зараз особливо гостро постало питання допомоги близьким, і тому «365 днів турботи» - це 365 ідей про те, як підтримати один одного, потурбуватись про здоров’я рідних.

Інформаційна кампанія реалізується в межах спільного проєкту України та Швейцарії «Діємо для здоров’я». Впроваджують проєкт GFA Consulting Group GmbH, Університетські клініки Женеви, БФ «Здоров’я жінки і благополуччя сім’ї» та Be-It Health & Social Impact за підтримки Швейцарії, за участю Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

З відео можна ознайомитися за посиланням.