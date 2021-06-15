У Кременчуці нагородили молодих журналістів - переможців конкурсу пам'яті Вадима Бойка

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Він був гострим і яскравим, як меч

У бібліотеці кременчуцького ліцею №4 «Кремінь», 9 червня, підбили підсумки конкурсу молодих журналістів, присвячений пам'яті народного депутата від Кременчука першого скликання Верховної Ради, старшого редактора молодіжної студії «Гарт» Національного телебачення Вадима Бойка.

Участь у конкурсі взяли як школярі, так і студенти. Оцінювало роботу конкурсантів професійне журі, до якого увійшли головні редактори провідних газет міста, а також журналісти кременчуцьких та київських видань. Журі відзначило високий рівень цьогорічних робіт. Багато робіт торкнулися екологічної тематики, піднімалися соціальні теми.

Учениця 5 класу разом з однодумцями створили сайт присвячений Вадиму Бойку

Окремо в номінації відзначили юних кореспондентів з «Клубу юних кореспондентів» Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Тетяна Міхасьова). Діти разом із керівником провели значну краєзнавчу роботу, поспілкувалися з тими, хто особисто знав Вадима Бойка, побували в його рідному Світловодську. Результатом пошукової діяльності став сайт, присвячений нашому видатному землякові. Премію переможцям вручив Олександр Урін, доцент КрНУ, довірена особа Вадима Бойка на виборах.

Нгуєн Тхі Тхао Мі була настільки натхненна роботою, що присвятила вірш Вадимові Бойко.

Його мечем була звичайна ручка Ручка Вадима створила дива: Він гідність людську захищав. Бойка статті це не просто слова - Написану правду народ шанував. Думаю, ручка ця й збірку створила, Боролась вона за правдивість. Справжнім мечем стала ця срібнокрила, Встояла за справедливість.

Юні кореспонденти Катя Процько, Нгуєн Тхі Тхао Мі, а також Катя Петрова вибороли перше місце в номінації творчих проєктів.

Багато учасників присвятили роботи темі екології

За доброю традицією, редакції міських газет відзначали роботи тих учасників конкурсу, які їм сподобалися найбільше. Так, колектив газети «Кременчуцький ТелеграфЪ» нагородив грошовою премією школярку Валентину Шилову, вихованку Кременчуцького міського центру позашкільної освіти (КМЦПО), ученицю гімназії №28. Дівчина підняла в своїй роботі важливу тему сортування сміття. З її матеріалом ви зможете ознайомитися незабаром на сайті «Кременчуцького Телеграфу».

Переможцем за версією видання «Кременчуцька газета» став Іван Булах, вихованець гуртка КМЦПО, восьмикласник обласного ліцею «Політ», який також порушив питання відповідальності кожного з нас за чисте довкілля.

Також відзначили грошовими преміями студентку 1 курсу КрНУ ім М.Остроградського Дарину Петеляк (за 2 місце) та вихованку КМЦПО, ученицю кременчуцького ліцею №17 Анастасію Закриту (володарку 3 місця). У якості втішного призу фірмові чашки отримали вихованка БДЮТ Катерина Процько та студентка КрНУ Надія Корнієнко.

Назвала переможців Конкурсу молодих журналістів пам'яті Вадима Бойка й громадська організація Медіа-центр «Репортер», що з 2002 року ініціює це творче змагання талановитої молоді. Отже, призові місця отримали також такі учасники:

1 місце – Валерія Кольба

2 місце – Анастасія Свищ

3 місця - Вероніка Білодід та Анастасія Сєдова.

Усі переможці конкурсу на приз Медіа-центру «Репортер» є студентками 1 курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.