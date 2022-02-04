До складу ТСК з розслідування вбивства мера Бабаєва включили Шаповалова та Мовчана

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Постанову про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин, що призвели до смерті судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Лободенка Олександра Станіславовича та міського голови міста Кременчука Полтавської області Бабаєва Олега Мейдановича Верховна Рада України ухвалила 1-го лютого.

Нагадаємо, що Кременчуцького міського голову Олега Бабаєва та суддю Автозаводського районного суду Олександра Лободенка вбили відповідно 26 липня та 19 лютого 2014 року. Тобто майже вісім років тому. Очолив слідчу комісію ексначальник міліції Полтавщини, а наразі народний депутат від ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк. До складу комісії включили ще 8 народних депутатів із різних парламентських фракцій: партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність» та «За майбутнє». Серед них опинились і обидва нардепи від Кременчука Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан.

Основним завданням Тимчасової слідчої комісії визначено «здійснення розслідування обставин, що призвели до смерті судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Лободенка Олександра Станіславовича та міського голови міста Кременчука Полтавської області Бабаєва Олега Мейдановича». Строк її діяльності – один рік з дня утворення. А перший звіт про роботу має бути проголошений на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше, ніж через 6 місяців, тобто до 1 серпня 2022 року.