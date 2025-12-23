Мирослава УКРАЇНСЬКА
Кременчук, Спорт

Чемпіон з шашок Марк Красноплахтич дебютував в шахах

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 129

У відкритому Кубку з шахів, який минулого тижня проводив шахово-шашковий клуб «Каїсса», брав участь 9-річний абсолютний чемпіон Полтавської області з шашок серед дітей Марк Красноплахтич з селища Білики

Вже з першої партії Марк переміг майбутнього переможця турніру міжрегіонального рівня Андрія Алексахіна з міста Світловодськ. Далі грав досі достойно й в підсумку залишився на п’ятому місці турнірної таблиці серед 12 учасників колового турніру з класичним регламентом.

 

Поразка підстьобнула Андрія грати більш впевнено. Він одержав перемоги в дев’яти партіях та одну ніччю з Іваном Ткачьом з Світловодська, який зайняв друге місце, відставши на пів очка від переможця, випередивши за коефіцієнтом Бергера земляка Богдана Сахаровсьгого.

 

Кубок та відрив на пів очка від інших призерів забезпечила А. Алексахіну важка перемога в дев’ятому турі в коньовому ендшпілі над Петром Григор'євим з Кременчука. В той час, як немислима партія останнього з І. Ткачьом, в якої обидва шахіста помилялися по черзі, маючи можливість отримати як перемогу, так і поразку, закінчилася лише нічиєю.

 

В підсумку Петро став четвертим. Перші чотири  учасника отримали в підсумку третій розряд, виконавши відповідний норматив, а призери - грамоти та медалі, солодощі, як і інші учасники.

 

Наступні змагання серед юних шахістів з класичних шахів відбудуться в приміщенні клубу вже в наступному році, 3 січня на зимових канікулах.           

В якості Святого Миколая після закінчення турніру виступив керівник підприємства RoсКava Олександр Ющенко.


Автор: Володимир Груздєв
Вверх