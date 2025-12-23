У Кременчуці оголосили тендер на закупупку нових підмітально-прибиральних машин

Планують придбати чотири багатофункціональні машини для прибирання, косіння та зимового утримання доріг
23 грудня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» оголосило тендер на закупівлю чотирьох багатофункціональних підмітально-прибиральних машин із навісним обладнанням. Очікувана вартість закупівлі — понад 48 млн грн. Про це стало відомо з системи Prozorro.
Йдеться про нові комунальні машини, які призначені для цілорічного утримання міських доріг, тротуарів та громадських просторів.
Машини планують використовувати для:
У комплекті до кожної машини передбачене змінне навісне обладнання, зокрема:
Нині триває процедура подача тендерних пропозицій.
Додамо, що на цю закупівлю «Благоустрій Кременчука» планував взяти кредит зі строком погашення у 5 років. Фінансування передбачається у межах державної програми «Доступні кредити 5–7–9%» із залученням грантових коштів у розмірі 40% за програмою EIFO. Отримає місто не більше 33 мільйонів гривень. Компенсаційна відсоткова ставка становитиме 7% річних, а самі машини, придбані за кредитні кошти, планують передати в заставу банку. У разі ухвалення рішення департамент фінансів має передбачити в міському бюджеті кошти для своєчасної сплати кредиту.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.