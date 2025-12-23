Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У Кременчуці оголосили тендер на закупупку нових підмітально-прибиральних машин

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 120

Планують придбати чотири багатофункціональні машини для прибирання, косіння та зимового утримання доріг

23 грудня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» оголосило тендер на закупівлю чотирьох багатофункціональних підмітально-прибиральних машин із навісним обладнанням. Очікувана вартість закупівлі — понад 48 млн грн. Про це стало відомо з системи Prozorro. 

Йдеться про нові комунальні машини, які призначені для цілорічного утримання міських доріг, тротуарів та громадських просторів.

Машини планують використовувати для:

  • підмітання й прибирання вулиць;
  • прибирання снігу;
  • посипання доріг піщано-сольовими сумішами;
  • косіння трави;
  • видалення бур’янів.

У комплекті до кожної машини передбачене змінне навісне обладнання, зокрема:

  • всмоктувальний бункер для сміття;
  • щіткові блоки з системою зволоження;
  • сніжна щітка та V-подібний сніговий відвал;
  • піско-соле розкидач;
  • мульчуюча косарка;
  • гідравлічна сталева щітка для видалення бур’янів.

Нині триває процедура подача тендерних пропозицій.

Додамо, що на цю закупівлю «Благоустрій Кременчука» планував взяти кредит зі строком погашення у 5 років. Фінансування передбачається у межах державної програми «Доступні кредити 5–7–9%» із залученням грантових коштів у розмірі 40% за програмою EIFO. Отримає місто не більше 33 мільйонів гривень. Компенсаційна відсоткова ставка становитиме 7% річних, а самі машини, придбані за кредитні кошти, планують передати в заставу банку. У разі ухвалення рішення департамент фінансів має передбачити в міському бюджеті кошти для своєчасної сплати кредиту.

1
Автор: Телеграф
Теги: Благоустрій Кременчука прибирання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх