У Кременчуці оголосили тендер на закупупку нових підмітально-прибиральних машин

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 120

Планують придбати чотири багатофункціональні машини для прибирання, косіння та зимового утримання доріг

23 грудня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» оголосило тендер на закупівлю чотирьох багатофункціональних підмітально-прибиральних машин із навісним обладнанням. Очікувана вартість закупівлі — понад 48 млн грн. Про це стало відомо з системи Prozorro.

Йдеться про нові комунальні машини, які призначені для цілорічного утримання міських доріг, тротуарів та громадських просторів.

Машини планують використовувати для:

підмітання й прибирання вулиць;

прибирання снігу;

посипання доріг піщано-сольовими сумішами;

косіння трави;

видалення бур’янів.

У комплекті до кожної машини передбачене змінне навісне обладнання, зокрема:

всмоктувальний бункер для сміття;

щіткові блоки з системою зволоження;

сніжна щітка та V-подібний сніговий відвал;

піско-соле розкидач;

мульчуюча косарка;

гідравлічна сталева щітка для видалення бур’янів.

Нині триває процедура подача тендерних пропозицій.

Додамо, що на цю закупівлю «Благоустрій Кременчука» планував взяти кредит зі строком погашення у 5 років. Фінансування передбачається у межах державної програми «Доступні кредити 5–7–9%» із залученням грантових коштів у розмірі 40% за програмою EIFO. Отримає місто не більше 33 мільйонів гривень. Компенсаційна відсоткова ставка становитиме 7% річних, а самі машини, придбані за кредитні кошти, планують передати в заставу банку. У разі ухвалення рішення департамент фінансів має передбачити в міському бюджеті кошти для своєчасної сплати кредиту.