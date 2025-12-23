Кременчуцький волонтер Сергій Каптан показав виготовлений пункт управління для дронщиків та закликав приєднуватися до збору

На початку листопада кременчуцький волонтер, голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан оголосив збір коштів на виготовлення двох утеплених пересувних пунктів управління реактивними БПЛА. Допомоги потребує підрозділ, який збиває російські «Шахеди» на підступах до українських міст.
Він закликав долучатися до збору будь-якою сумою.
Учора, 22 грудня, Сергій Каптан у Facebook звітувався про виготовлення двох пересувних пунктів управління, назвав суму зібраних коштів та скільки ще не вистачає. Крім того, волонтер повідомив, що військові попросили виготовити ще один, третій такий пункт.
Він показав внутрішнє облаштування виготовленого другого пересувного пункту управління.
Він додав, що цей причіп — фактично «два в одному».
Він звернувся до усіх небайдужих та закликав приєднуватися до збору.
Кошти приймаються на банківські картки та через PayPal.
Реквізити для допомоги:
Monobank: банка для збору
МоноБанк картка: 4874 1000 2233 4562
ПриватБанк картка: 5169 3600 0294 2401
PayPal: sergkaptan@gmail.com
Нагадаємо, Сергій Каптан та його команда від початку повномасштабного вторгнення виготовляють причепи, буржуйки, бліндажі та інше обладнання для українських військових.
