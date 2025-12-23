Мирослава УКРАЇНСЬКА
Кременчук, Допомога військовим

Кременчуцький волонтер Сергій Каптан показав виготовлений пункт управління для дронщиків та закликав приєднуватися до збору

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 498

 

Команда БФ «Спільно пліч-о-пліч» виготовляє техніку для військових уже четвертий рік

На початку листопада кременчуцький волонтер, голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан оголосив збір коштів на виготовлення двох утеплених пересувних пунктів управління реактивними БПЛА. Допомоги потребує підрозділ, який збиває російські «Шахеди» на підступах до українських міст.

 Кременчуцький волонтер Сергій Каптан збирає кошти на пересувні пункти управління для дронщиків

— Робота хлопців суперзасекречена, але вони щодня роблять важливу справу. Ми просто зобов’язані допомогти, — написав тоді Сергій Каптан.

Він закликав долучатися до збору будь-якою сумою.

Учора, 22 грудня, Сергій Каптан у Facebook звітувався про виготовлення двох пересувних пунктів управління, назвав суму зібраних коштів та скільки ще не вистачає. Крім того, волонтер повідомив, що військові попросили виготовити ще один, третій такий пункт.

— Другий пересувний пункт управління реактивними БПЛА ми вже зробили! Віддамо його військовим, як тільки висохне фарба. З цим все добре! Проблема з розрахунком за матеріали. Борг ми повинні закрити до 25 грудня. Ціль збору — 153 000 грн. На цей момент зібрано трохи більше ніж 116 000 грн. Метал і матеріали нам дали в борг — розрахуватися нам потрібно до 25 грудня. Будь ласка, допоможіть це зробити! — написав волонтер та закликав приєднуватися до збору.

Він показав внутрішнє облаштування виготовленого другого пересувного пункту управління.

— Готовий другий пункт управління реактивними БпЛА, а взагалі це 250-й причіп, які ми зробили, — розповів Сергій Каптан.

  

Він додав, що цей причіп — фактично «два в одному».

— Це спальні місця та місця для роботи операторів… Ми сподіваємося, що завдяки таким пунктам управління, ефективність роботи цих екіпажів буде тільки виростати, — пояснив Сергій Каптан.

 

Він звернувся до усіх небайдужих та закликав приєднуватися до збору.

Кошти приймаються на банківські картки та через PayPal.

Реквізити для допомоги:

Monobank: банка для збору

МоноБанк картка: 4874 1000 2233 4562

ПриватБанк картка: 5169 3600 0294 2401

PayPal: sergkaptan@gmail.com

Нагадаємо, Сергій Каптан та його команда від початку повномасштабного вторгнення виготовляють причепи, буржуйки, бліндажі та інше обладнання для українських військових.

5
Автор: Віктор Крук
Теги: Сергій Каптан волонтери допомога військовим БПЛА причеп
