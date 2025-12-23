Кременчуцький волонтер Сергій Каптан показав виготовлений пункт управління для дронщиків та закликав приєднуватися до збору

Команда БФ «Спільно пліч-о-пліч» виготовляє техніку для військових уже четвертий рік

На початку листопада кременчуцький волонтер, голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан оголосив збір коштів на виготовлення двох утеплених пересувних пунктів управління реактивними БПЛА. Допомоги потребує підрозділ, який збиває російські «Шахеди» на підступах до українських міст.

— Робота хлопців суперзасекречена, але вони щодня роблять важливу справу. Ми просто зобов’язані допомогти, — написав тоді Сергій Каптан.

Він закликав долучатися до збору будь-якою сумою.

Учора, 22 грудня, Сергій Каптан у Facebook звітувався про виготовлення двох пересувних пунктів управління, назвав суму зібраних коштів та скільки ще не вистачає. Крім того, волонтер повідомив, що військові попросили виготовити ще один, третій такий пункт.

— Другий пересувний пункт управління реактивними БПЛА ми вже зробили! Віддамо його військовим, як тільки висохне фарба. З цим все добре! Проблема з розрахунком за матеріали. Борг ми повинні закрити до 25 грудня. Ціль збору — 153 000 грн. На цей момент зібрано трохи більше ніж 116 000 грн. Метал і матеріали нам дали в борг — розрахуватися нам потрібно до 25 грудня. Будь ласка, допоможіть це зробити! — написав волонтер та закликав приєднуватися до збору.

Він показав внутрішнє облаштування виготовленого другого пересувного пункту управління.

— Готовий другий пункт управління реактивними БпЛА, а взагалі це 250-й причіп, які ми зробили, — розповів Сергій Каптан.

Він додав, що цей причіп — фактично «два в одному».

— Це спальні місця та місця для роботи операторів… Ми сподіваємося, що завдяки таким пунктам управління, ефективність роботи цих екіпажів буде тільки виростати, — пояснив Сергій Каптан.

Він звернувся до усіх небайдужих та закликав приєднуватися до збору.

Кошти приймаються на банківські картки та через PayPal.

Реквізити для допомоги:

Monobank: банка для збору

МоноБанк картка: 4874 1000 2233 4562

ПриватБанк картка: 5169 3600 0294 2401

PayPal: sergkaptan@gmail.com

Нагадаємо, Сергій Каптан та його команда від початку повномасштабного вторгнення виготовляють причепи, буржуйки, бліндажі та інше обладнання для українських військових.