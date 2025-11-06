Кременчуцький волонтер Сергій Каптан збирає кошти на пересувні пункти управління для дронщиків

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 102

Команда БФ «Спільно пліч-о-пліч» виготовляє техніку для військових уже четвертий рік

Кременчуцький волонтер, голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан оголосив новий збір коштів — цього разу на два утеплені пересувні пункти управління реактивними БПЛА.

За словами волонтера, допомоги потребує підрозділ, який збиває російські «Шахеди» на підступах до українських міст. Через специфіку роботи бійців відеозвернень чи публічних подяк не буде, щоб не розкривати місце розташування підрозділу.

— Робота хлопців суперзасекречена, але вони щодня роблять важливу справу. Ми просто зобов’язані допомогти, — написав Каптан.

Волонтер також повідомив, що тимчасово перебуває в лікарні, тому проміжні звіти про надходження публікуватиме із затримкою.

— Не повторюйте моїх помилок, бережіть себе і не вигорайте вщент. Це не «альо», — додав він із властивою йому відвертістю.

Каптан закликав долучатися до збору будь-якою сумою. Кошти приймаються на банківські картки та через PayPal.

Реквізити для допомоги:

Monobank: банка для збору

банка для збору МоноБанк картка: 4874 1000 2233 4562

4874 1000 2233 4562 ПриватБанк картка: 5169 3600 0294 2401

5169 3600 0294 2401 PayPal: sergkaptan@gmail.com

Сергій Каптан та його команда від початку повномасштабного вторгнення виготовляють причепи, буржуйки, бліндажі та інше обладнання для українських військових.