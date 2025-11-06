Кременчуцький волонтер Сергій Каптан збирає кошти на пересувні пункти управління для дронщиків

Кременчуцький волонтер, голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан оголосив новий збір коштів — цього разу на два утеплені пересувні пункти управління реактивними БПЛА.
За словами волонтера, допомоги потребує підрозділ, який збиває російські «Шахеди» на підступах до українських міст. Через специфіку роботи бійців відеозвернень чи публічних подяк не буде, щоб не розкривати місце розташування підрозділу.
Волонтер також повідомив, що тимчасово перебуває в лікарні, тому проміжні звіти про надходження публікуватиме із затримкою.
Каптан закликав долучатися до збору будь-якою сумою. Кошти приймаються на банківські картки та через PayPal.
Реквізити для допомоги:
Сергій Каптан та його команда від початку повномасштабного вторгнення виготовляють причепи, буржуйки, бліндажі та інше обладнання для українських військових.
