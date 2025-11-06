Бронь за гроші, «відкати», BMW X7 для чиновників: НАБУ і САП розслідують низку справ, де фігурують Полтавська ОВА і кременчуцька компанія

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду наклав арешт на телефони, ноутбук і флешки фігуранта справи про можливе розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікацій Полтавською ОВА

29 жовтня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт техніки, вилученої під час обшуку у фігуранта кримінального провадження, що стосується будівництва Полтавською облвійськадміністрацією фортифікацій. Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили 5 листопада у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Йдеться про техніку, знайдені 21 жовтня під час обшуку квартири в Києві. За даними слідства, на носіях може зберігатися інформація, пов’язана з посадовими особами Полтавської ОВА та представниками кременчуцької будівельної компанії ТОВ «Енкі Констракшн».

Привласнення коштів на фортифікаціях

У 2024–2025 роках посадовці Полтавської обласної військової адміністрації нібито діяли за попередньою змовою з представниками ТОВ «Енкі Констракшн» та кількох пов’язаних компаній — «Домком» і «Прімум Актив».

Слідство вважає, що чиновники та підприємці привласнили понад 17 млн грн, які держава сплачувала підряднику за будівництво військових опорних пунктів. За даними детективів, вартість матеріалів і робіт навмисно завищували, а до кошторисів включали послуги, яких фактично не було.

Роботи, як вказано в ухвалі ВАКС, виконували фізичні особи та працівники комунальних підприємств, яким платили готівкою — тобто поза офіційним обліком.

Неправомірна вигода посадовцям

Слідство також встановило, що посадовці Полтавської ОВА отримали від представників «Енкі Констракшн» щонайменше 4 млн грн хабаря, а працівники департаменту будівництва та ЖКГ — автомобіль BMW X7 вартістю понад 3,5 млн грн. За це вони нібито забезпечували погодження договорів, прийняття робіт і оплату за ними з обласного бюджету.

Розслідування щодо реконструкції кардіоцентру

Фото: nashigroshi.org

Окремо правоохоронці досліджують договір на реконструкцію корпусу Полтавського обласного кардіоваскулярного центру на понад 109 млн грн. Слідство вважає, що чиновники ОВА разом із керівництвом медзакладу і представниками «Енкі Констракшн» завищили кошторис і використовували неякісні матеріали.

У 2025 році, вказано в ухвалі ВАКС, за погодженням «нового кошторису» чиновники також отримали неправомірну вигоду, а факти будівельних порушень приховували.

«Бронювання» за гроші

Офіс компанії «Енкі Констракшн» у Кременчуці

Ще один епізод стосується ухилення від мобілізації. За версією слідства, представники компанії «Енкі Констракшн» працевлаштовували військовозобов’язаних фіктивно — за грошову винагороду, щоб ті отримували статус «заброньованих» без фактичної роботи. Такі дії кваліфіковані як перешкоджання діяльності Збройних сил України (ст. 114-1 ККУ).

Можлива причетність екскерівництва ОВА до справи

В ухвалі ВАКС зазначено, що після призначення окремих представників Полтавської ОВА до Державної служби фінансового моніторингу України, вони зберегли вплив на обласних чиновників.

Слідство встановило, що ці посадовці отримували неправомірну вигоду у вигляді оплати послуг особистого водія, який фактично працював на одного з них, але був оформлений у «Енкі Констракшн». Зарплату йому виплачували коштом компанії, а сам працівник мав «бронювання» від мобілізації. Саме у цього водія і вилучили техніку, яку арештував суд.

За версією детективів, колишній перший заступник голови Полтавської ОВА, а згодом — перший заступник голови Держфінмоніторингу, координував укладання договорів із «Енкі Констракшн», сприяв компанії у тендерах та передавав їй службову інформацію про державні закупівлі. За ці дії він отримував «подяку» у вигляді оплаченого водія, якого оформило підприємство.

— ОСОБА_8 після призначення у лютому 2025 року на посаду першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України продовжив сприяння веденні господарської діяльності ТОВ «Енкі Констракшн». Так, протягом 2025 року ОСОБА_8 неодноразово надавав представникам ТОВ «Енкі Констракшн» службову інформацію про проведення закупівель за державні кошти та за кошти міжнародних програм, для забезпечення переваг при проведенні тендерів, сприяв, використовуючи своє службове становище, в отриманні представниками ТОВ «Енкі Констракшн» переваг під час проведення закупівель за державні кошти іншими державними органами, підприємствами та установами. За вчинення вказаних дій, представники та службові особи ТОВ «Енкі Констракшн» в період з квітня 2025 року надавали ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді оплати послуг особистого водія, прийнявши таку особу на роботу в ТОВ «Енкі Констракшн», сплачуючи їй заробітну платню та забезпечивши її «бронювання» від мобілізації, — йдеться в ухвалі суду.

Як раніше повідомляв постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, цьогоріч 14 лютого Кабмін погодив призначення першого заступника Полтавської обласної військової адміністрації Богдана Корольчука на посаду першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України.

Суд погодився з аргументами прокурора, що пристрої можуть містити докази у справі, й постановив зберігати арештоване майно при матеріалах провадження. Досудове розслідування триває за статтями 191, 368, 369, 114-1 КК України — привласнення коштів, отримання неправомірної вигоди та перешкоджання діяльності ЗСУ.

Що передувало

На початку вересня народний депутат України Ярослав Железняк оприлюднив розслідування щодо можливих привласнень 200 млн грн на будівництві Полтавською обласною військовою адміністрацією фортифікацій на Донеччині. Железняк вказує, зокрема, на зв’язок підрядника «Енкі констракшн», що опікувалось будівництвом конструкцій з екскерівництвом обласної адміністрації — «настільки тісні, що оформлювати липові документи чиновникам Полтавської ОВА допомагає сам засновник фірми, яку найняли будувати фортифікації».

У розслідуванні описали роботу фірми-прокладки «Прімум Актив», у якої купувались будматеріали, і можливі переплати на кілька десятків мільйонів гривень, а також про оформлення необґрунтованих додаткових і фіктивних послуг та матеріалів. У відео також вказали на стан захисних споруд і недоліки будівництва.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Філіп Пронін заявив, що:

«Усі наведені Железняком твердження є безпідставними. Для Полтавської ОВА питання будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області було і залишається справою репутації та відповідальності перед військовими».

Він також зазначив, що «усі кошториси проходили ретельну перевірку незалежними експертами, які не виявили порушень. додатково була проведена експертиза Харківського науково-дослідного інституту ім. Бокаріуса, яка підтвердила правильність виконаних робіт».

— Але головним підтвердженням якості стало те, що на кожному етапі будівництва роботи перевіряли та приймали саме військові. Всі об’єкти зведено в повному обсязі, належної якості та у визначені строки, — сказав у коментарі ексначальник ОВА.