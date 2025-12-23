Керівниця Кременчуцького ЦНАП увійде до комісії Полтавської облради з питань правоохоронної діяльності

Очільниця Кременчуцького Центру надання адміністративних послуг Тетяна Печериця може увійти до складу постійної комісії Полтавської обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, захисту прав військових, учасників бойових дій, ветеранів війни та їхніх родин.
Відповідні зміни планують внести до рішення другого пленарного засідання першої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 1 грудня 2020 року. Проєктом рішення передбачено обрання Тетяни Печериці до складу комісії, а також затвердження оновленого складу комісії у кількості восьми депутатів.
Постійна комісія займається питаннями правоохоронної діяльності, протидії корупції, а також захистом прав військовослужбовців, учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їхніх родин.
Нагадаємо, що 11 грудня Тетяна Печериця стала депутаткою (партія «Слуга народу») Полтавської обласної ради VIII скликання.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.