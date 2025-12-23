Мирослава УКРАЇНСЬКА
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 186

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 24 грудня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • пров. Веселий, 10

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Керченська, 14

  • вул. Якова Петруся, 140

  • просп. Лесі Українки, 65–71

  • квт. 287, 19–28

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Керченська, 14

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Академіка Маслова, 32/15

  • вул. Автозаводська, 3–12

  • вул. Автозаводська, 11–32

  • вул. Амвросія Ковальова, 17

  • вул. Андрія Ізюмова

  • вул. Андріївська, 5–18А

  • вул. Андріївська, 6А, 18А

  • вул. Барвінкова, 2

  • вул. Бажана

  • вул. Богдана Хмельницького, 1Г

  • вул. Богдана Хмельницького, 9В–78/1

  • вул. Бориса Чичибабіна

  • вул. Броніслава Урбанського

  • вул. Бузкова

  • вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13

  • вул. Вадима Кришталя, 24Б–95А

  • вул. Вадима Пугачова, 7А

  • вул. Василя Симоненка, 90–112

  • вул. Віктора Баранова

  • вул. Вільної України

  • вул. Володимира Винниченка

  • вул. Володимира Великого, 72

  • вул. Гетьманська

  • вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92

  • вул. Данила Галицького, 4–39А

  • вул. Єднання України, 8/6–23/1

  • вул. Експресівська

  • вул. Затонна, 1А–14

  • вул. Івана Котляревського, 1–30

  • вул. Івана Нагнибіди

  • вул. Ігоря Сердюка, 2А, 2А ГК-7

  • вул. Ігоря Сікорського

  • вул. Капітана Корпана, 2–25/9

  • вул. Капітана Трусова, 5–40

  • вул. Капітана Трусова, 16–61

  • вул. Керченська

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька, 19–46

  • вул. Комишанська

  • вул. Лебедина, 5–40/4

  • вул. Лебедина, 55–106

  • вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2

  • вул. Лікаря Парнети, 47

  • вул. Локомотивна, 1А–30

  • вул. Локомотивна, 23А–38

  • вул. Марка Вовчка

  • вул. Марка Кропивницького

  • вул. Миколи Гоголя, 4/8

  • вул. Миколи Гоголя, 7/44–21

  • вул. Миколи Міхновського

  • вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А

  • вул. Михайла Грушевського

  • вул. Михайла Калачевського, 3–17

  • вул. Михайла Коцюбинського, 1–6

  • вул. Михайла Коцюбинського, 4

  • вул. Мрії, 3А–16А

  • вул. Мрії, 12А

  • вул. Мрії, 20, 22, 22А

  • вул. Нечуя Левицького, 3–12

  • вул. Недогарська, 27/13–39

  • вул. Новомиргородська

  • вул. Олександра Чайки, 1–29

  • вул. Олексія Древаля, 24–78

  • вул. Олексія Древаля, 71–94

  • вул. Олени Пчілки

  • вул. Перемоги, 11–13В

  • вул. Перемоги, 42/8, 50

  • вул. Переяславська, 2–37/10

  • вул. Переяславська, 37/12

  • вул. Полковника Оксанченка

  • вул. Размислова

  • вул. Ракетна

  • вул. Рокитнянська

  • вул. Северина Наливайка

  • вул. Сержанта Мельничука, 12/37А

  • вул. Софіївська, 2/50

  • вул. Соснівська

  • вул. Харківська, 3–11А

  • вул. Харківська, 10–30

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька

  • вул. Христини Пекарчук, 5–26/2

  • вул. Юрія Руфа, 45–63/1

  • вул. Юрія Руфа, 65А

  • просп. Лесі Українки, 6, 119

  • просп. Полтавський, 142–174

  • проїзд Сонячний, 1

  • проїзд Річковий, 4–14/29

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 82

  • пров. Амвросія Ковальова, 3–8

  • пров. Братів Майбородів, 2–5

  • пров. Василя Барки, 9–24

  • пров. Водний, 3–10/41

  • пров. Володимира Кисельова, 2/3–6/4, 13

  • пров. Ємельяненка, 3

  • пров. Затонний, 3–11

  • пров. Зинаїди Тулуб, 21/10

  • пров. Івана Котляревського, 1–17

  • пров. Івана Підкови, 1/67

  • пров. Лесі Українки, 1/14–13/17

  • пров. Набережний, 3–9/37

  • пров. Олекси Гірника, 1–8

  • пров. Петрівський, 3–18

  • пров. Полтавський

  • пров. Ринковий, 1/13

  • пров. Савинський, 2

  • туп. Автозаводський, 2

  • туп. Автозаводський, 6

  • туп. Затишний, 12, 17

  • туп. Канівський, 3–19

  • туп. Петрівський, 3–9

  • квт. 287, 1

  • квт. 287, 14, 16

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
