Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У середу, 24 грудня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00:
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
вул. Горліс-Горського, 3–10
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
З 8.00 до 18.00:
вул. Керченська, 14
вул. Якова Петруся, 140
просп. Лесі Українки, 65–71
квт. 287, 19–28
З 8.00 до 17.00:
вул. Академіка Маслова, 32/15
вул. Автозаводська, 3–12
вул. Автозаводська, 11–32
вул. Амвросія Ковальова, 17
вул. Андрія Ізюмова
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Андріївська, 6А, 18А
вул. Барвінкова, 2
вул. Бажана
вул. Богдана Хмельницького, 1Г
вул. Богдана Хмельницького, 9В–78/1
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13
вул. Вадима Кришталя, 24Б–95А
вул. Вадима Пугачова, 7А
вул. Василя Симоненка, 90–112
вул. Віктора Баранова
вул. Вільної України
вул. Володимира Винниченка
вул. Володимира Великого, 72
вул. Гетьманська
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Данила Галицького, 4–39А
вул. Єднання України, 8/6–23/1
вул. Експресівська
вул. Затонна, 1А–14
вул. Івана Котляревського, 1–30
вул. Івана Нагнибіди
вул. Ігоря Сердюка, 2А, 2А ГК-7
вул. Ігоря Сікорського
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Капітана Трусова, 5–40
вул. Капітана Трусова, 16–61
вул. Керченська
вул. Кобзарська
вул. Козацька, 19–46
вул. Комишанська
вул. Лебедина, 5–40/4
вул. Лебедина, 55–106
вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. Марка Вовчка
вул. Марка Кропивницького
вул. Миколи Гоголя, 4/8
вул. Миколи Гоголя, 7/44–21
вул. Миколи Міхновського
вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського, 3–17
вул. Михайла Коцюбинського, 1–6
вул. Михайла Коцюбинського, 4
вул. Мрії, 3А–16А
вул. Мрії, 12А
вул. Мрії, 20, 22, 22А
вул. Нечуя Левицького, 3–12
вул. Недогарська, 27/13–39
вул. Новомиргородська
вул. Олександра Чайки, 1–29
вул. Олексія Древаля, 24–78
вул. Олексія Древаля, 71–94
вул. Олени Пчілки
вул. Перемоги, 11–13В
вул. Перемоги, 42/8, 50
вул. Переяславська, 2–37/10
вул. Переяславська, 37/12
вул. Полковника Оксанченка
вул. Размислова
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. Северина Наливайка
вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
вул. Софіївська, 2/50
вул. Соснівська
вул. Харківська, 3–11А
вул. Харківська, 10–30
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Юрія Руфа, 45–63/1
вул. Юрія Руфа, 65А
просп. Лесі Українки, 6, 119
просп. Полтавський, 142–174
проїзд Сонячний, 1
проїзд Річковий, 4–14/29
наб. Лейтенанта Дніпрова, 82
пров. Амвросія Ковальова, 3–8
пров. Братів Майбородів, 2–5
пров. Василя Барки, 9–24
пров. Водний, 3–10/41
пров. Володимира Кисельова, 2/3–6/4, 13
пров. Ємельяненка, 3
пров. Затонний, 3–11
пров. Зинаїди Тулуб, 21/10
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Лесі Українки, 1/14–13/17
пров. Набережний, 3–9/37
пров. Олекси Гірника, 1–8
пров. Петрівський, 3–18
пров. Полтавський
пров. Ринковий, 1/13
пров. Савинський, 2
туп. Автозаводський, 2
туп. Автозаводський, 6
туп. Затишний, 12, 17
туп. Канівський, 3–19
туп. Петрівський, 3–9
квт. 287, 1
квт. 287, 14, 16
