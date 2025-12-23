НКРЕКП уперше з 2021 року підвищила тариф на розподіл газу для бізнесу: для «Кременчукгазу» — плюс 137%

Нові тарифи для непобутових споживачів запроваджуватимуть у два етапи з 2026 року

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, уперше з 2021 року підвищила тарифи на розподіл природного газу для бізнесу. Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила 19 грудня.

Зокрема, для АТ «Кременчукгаз» тариф на послугу розподілу газу для непобутових споживачів зросте на 137% — із 0,46 грн до 1,09 грн за кубометр.

Підвищення тарифів відбуватиметься у два етапи:

з 1 січня 2026 року;

з 1 квітня 2026 року.

У рішенні НКРЕКП зазначили, що підвищення тарифів пов’язане з необхідністю відшкодування обґрунтованих витрат операторів ГРМ. Йдеться про утримання газорозподільних мереж, забезпечення стабільного тиску в трубопроводах, запобігання витокам газу та аварійним ситуаціям.

Водночас у регуляторі наголосили, що тарифи на розподіл газу для побутових споживачів залишаються без змін.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук розповідав, що до кінця 2025 року більшість тарифів (на газ, опалення, гарячу воду, електроенергію) залишатимуться без змін завдяки мораторіям, а з 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.