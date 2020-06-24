Европейский суд присудил 5 тыс евро подсудимому в деле об убийстве Бабаева

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ЕСПЧ пришёл к выводу, что Игорь Куник необоснованно долго находится в СИЗО – с сентября 2014 года

25 июня Европейский суд по правам человека присудил 5 тыс евро компенсации Игорю Кунику – одному из подсудимых по делу об убийствах судьи Автозаводского райсуда Александра Лободенко и мэра Кременчуга Олега Бабаева.



Куник, на момент вынесения решения, находился за решёткой 5 лет и 8 месяцев (с сентября 2014 года).



Суд в Страсбурге пришёл к выводу о том, что имеет место «чрезмерная длительность уголовного разбирательства», нарушающая пункт 3 статьи 5 Европейской конвенции о защите прав человека:

«Каждый задержанный или заключенный под стражу… имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд».



Украина обязана выплатить Игорю Кунику деньги в течение 3 месяцев (в гривне по курсу в день расчета). При истечении сроков, на сумму будут начисляться проценты по ставке, равной предельной кредитной ставке Европейского центрального банка в течение периода дефолта, плюс три процентных пункта;





Напомним, что в апреле 2019 года ЕСПЧ присудил одному из подсудимых по этому же делу об убийствах Игорю Пасичному 1,8 тысяч евро. В июне 2019 года он пошёл на сделку со следствием.