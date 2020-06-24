Кременчуцькі депутати виступили проти лудоманів в готелях менше п'яти зірок

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 574

На сьогоднішньому засіданні сесії Кременчуцької міськради всі присутні депутати (27 осіб на момент голосування) підтримали звернення до президента, Кабміну та парламенту. Депутати виступили проти розміщення гральних автоматів у готелях, що мають категорію менше п'яти зірок.





У додатку до звернення йдеться, що Володимир Зеленський заявляв про розміщення казино та гральних автоматів виключно у п'ятизіркових готелях. Натомість у січні цього року в першому читанні нардепи ухвалили законопроєкт № 2285-д, в якому гральні автомати пропонують розташовувати в готелях категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п’ять зірок».



