Кременчуцькі депутати виступили проти лудоманів в готелях менше п'яти зірок

На сьогоднішньому засіданні сесії Кременчуцької міськради всі присутні депутати (27 осіб на момент голосування) підтримали звернення до президента, Кабміну та парламенту. Депутати виступили проти розміщення гральних автоматів у готелях, що мають категорію менше п'яти зірок.
У додатку до звернення йдеться, що Володимир Зеленський заявляв про розміщення казино та гральних автоматів виключно у п'ятизіркових готелях. Натомість у січні цього року в першому читанні нардепи ухвалили законопроєкт № 2285-д, в якому гральні автомати пропонують розташовувати в готелях категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п’ять зірок».
-...Навіщо вкладати гроші в будівництво 5-ти зіркових готелів, якщо в майбутньому в тризірковому готельчику на 25 місць можна розгорнути діяльність ігрових автоматів, прибутки від яких будуть значно більші від самої готельної діяльності. Чи не розростуться такі «легальні ігрові готелі» як гриби після дощу у всіх населених пунктах? Вважаємо, що за такого підходу складно буде організувати адекватний контроль з боку держави для не допуску до гри лудоманів з низьким рівнем доходу або й без нього, що виносять з сім’ї останні кошти.
Переконані, що і з ідеєю розвитку готельного бізнесу в такому разі перспектив не буде. Навряд чи буде безпечно в 3-х та 4-х зіркових готелях тим, кого гра зовсім не цікавить. Адже, як відомо, в гральних закладах та біля них, зазвичай, спостерігаються систематичні порушення громадського порядку, тиші, скупчення антисоціальних елементів, вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень.