Депутат потребовал сделать вторую полосу на ж/д-переезде на Ярмарочной

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 958 Коментарів: 3

Коллеги-депутаты поддержали. Решать эту задачу будут в департаменте ЖКХ

25 июня на сессии Кременчугского городского совета депутат Константин Терещенко выступил с запросом относительно сложной дорожной обстановки на Т-образном перекрёстке улиц Ярмарочной и Большая набережная (выезд со стороны Первой Занасыпи в районе авторынка).



Поскольку движение здесь оживленное, то тем, кто хочет с Большой набережной повернуть на Ярмарочную налево приходится долго пропускать движущихся по главной дороге (по Ярмарочной), а вместе с ними ждут и те, кому нужно повернуть направо.



Константин Терещенко попросил предусмотреть в бюджете средства на проект и работы по расширению дороги на перекрёстке, чтобы сделать две полосы – одну для поворота направо и одну для поворота налево. А также установить знак 5.16 (движение по полосам).





– Потребуется незначительное расширение дороги. Буквально, метр, – сказал Константин Терещенко.



На предложение депутата мэр Виталий Малецкий заметил, что на этом перекрёстке находится железнодорожный переезд.





– Там переезд, там сложная ситуация, – сказал мэр.



Запрос Терещенко поддержали 29 депутатов. Решать задачу будут в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, специалистам которого передадут запрос.