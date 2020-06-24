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Депутат потребовал сделать вторую полосу на ж/д-переезде на Ярмарочной

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 958 Коментарів: 3

 

Коллеги-депутаты поддержали. Решать эту задачу будут в департаменте ЖКХ

25 июня на сессии Кременчугского городского совета депутат Константин Терещенко выступил с запросом относительно сложной дорожной обстановки на Т-образном перекрёстке улиц Ярмарочной и Большая набережная (выезд со стороны Первой Занасыпи в районе авторынка). 


Поскольку движение здесь оживленное, то тем, кто хочет с Большой набережной повернуть на Ярмарочную налево приходится долго пропускать движущихся по главной дороге (по Ярмарочной), а вместе с ними ждут и те, кому нужно повернуть направо.  


Константин Терещенко попросил предусмотреть в бюджете средства на проект и работы по расширению дороги на перекрёстке, чтобы сделать две полосы – одну для поворота направо и одну для поворота налево. А также установить знак 5.16 (движение по полосам).


– Потребуется незначительное расширение дороги. Буквально, метр, – сказал Константин Терещенко. 


На предложение депутата мэр Виталий Малецкий заметил, что на этом перекрёстке находится железнодорожный переезд.


– Там переезд, там сложная ситуация, – сказал мэр.


Запрос Терещенко поддержали 29 депутатов. Решать задачу будут в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, специалистам которого передадут запрос.

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Автор: Стас Константинов Джерело фото: Карты Гугл
Теги: переезд Константин Терещенко

Получится у мэрии сделать 2 полосы?

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Коментарі: 3

1 461
ankrem:
Сьогодні, 14:44

 

сложная ситуация

 

И что мешает это сделать ?

 

А реально лучше по ярмарочкой обрать первый слево (от фото) переезд. Ниразу не видел, чтобы его ктото пересекал.


0 1
4 541
Solenoid:
Сьогодні, 14:45

Сборище клоунов. Да вы дороги заасфальтировать не можете, дырку на пивзаводе заделать, а тут расширять дорогу собрались? Кому вы эти сказки рассказываете?

6 1
139
marinochka__30:
Сьогодні, 15:00

если это облегчит передвижение транспорта,то можно рассмотреть данный вариант


0 4

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