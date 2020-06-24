Депутат потребовал сделать вторую полосу на ж/д-переезде на Ярмарочной

25 июня на сессии Кременчугского городского совета депутат Константин Терещенко выступил с запросом относительно сложной дорожной обстановки на Т-образном перекрёстке улиц Ярмарочной и Большая набережная (выезд со стороны Первой Занасыпи в районе авторынка).
Поскольку движение здесь оживленное, то тем, кто хочет с Большой набережной повернуть на Ярмарочную налево приходится долго пропускать движущихся по главной дороге (по Ярмарочной), а вместе с ними ждут и те, кому нужно повернуть направо.
Константин Терещенко попросил предусмотреть в бюджете средства на проект и работы по расширению дороги на перекрёстке, чтобы сделать две полосы – одну для поворота направо и одну для поворота налево. А также установить знак 5.16 (движение по полосам).
На предложение депутата мэр Виталий Малецкий заметил, что на этом перекрёстке находится железнодорожный переезд.
Запрос Терещенко поддержали 29 депутатов. Решать задачу будут в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, специалистам которого передадут запрос.