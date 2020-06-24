На Полтавщині суд покарав чоловіка за систематичне психологічне знущання з батька

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 546

Спочатку сина тричі притягли до адмінвідповідальності за домашнє насильство. Наступним кроком став судовий вирок

18 червня Чутівський районний суд визнав винним чоловіка за порушення статті 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство).





Відповідно до тексту вироку, обвинувачений із середини листопада 2019 по кінець квітня 2020 року вчиняв психологічне насильство над батьком. Протягом цього періоду сина тричі визнали винним за порушення ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування). Чоловік отримав два термінові заборонні приписи.





Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Також вказав, що після винесення термінового заборонного припису продовжував контактувати з батьком та ображав його нецензурними словами.





Батько розповів, що син дуже агресивно поводив себе по відношенню щодо до нього, ображав та погрожував фізичною розправою. Через це він неодноразово звертався з відповідними заявами до поліції.





У результаті суд покарав чоловіка 150 годинами громадських робіт.









Терміновий заборонний припис може містити такі заходи: